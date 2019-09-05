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РИА Новости

КНДР попросила ООН сократить число своих сотрудников в стране

20:38 05.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаг у Штаб-квартиры ООН
Флаг у Штаб-квартиры ООН
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 5 сен – РИА Новости. КНДР направила ООН письмо, в котором просит сократить число сотрудников организации в этой стране, заявил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы действительно получили письмо от властей КНДР. Мы сейчас в контакте с правительством по вопросу сокращения международного гуманитарного персонала в КНДР", - сказал Дюжаррик.
По его словам, нынешние операции ООН в КНДР уже принесли определенный эффект и сохранение их деятельности на действующем уровне жизненно необходимо.
Ранее спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в КНДР Томаса Охеа Кинтаны в своем докладе сообщил, что около 11 миллионов северокорейцев, или 43,4% населения КНДР, страдают от недоедания. По данным спецдокладчика, продовольственная безопасность в КНДР находится на тревожно низком уровне.
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