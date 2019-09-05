КНДР попросила ООН сократить число своих сотрудников в стране

ООН, 5 сен – РИА Новости. КНДР направила ООН письмо, в котором просит сократить число сотрудников организации в этой стране, заявил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы действительно получили письмо от властей КНДР. Мы сейчас в контакте с правительством по вопросу сокращения международного гуманитарного персонала в КНДР", - сказал Дюжаррик.

По его словам, нынешние операции ООН в КНДР уже принесли определенный эффект и сохранение их деятельности на действующем уровне жизненно необходимо.