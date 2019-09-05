Более 200 молодых журналистов собрались на медиафоруме в Пензе

ПЕНЗА, 5 сен - РИА Новости. Более 200 молодых журналистов из 40 регионов России собрались на первом всероссийском молодежном медиафоруме "mediaАкцент", который открылся в четверг в Пензе, сообщил губернатор области Иван Белозерцев.

Глава региона в ходе торжественного открытия медиафорума отметил, что в Пензу приехали более 200 представителей из 40 регионов России - молодые блогеры, студенты, журналисты, фотографы, менеджеры пиар-компаний, представители разных масс-медиа. Лучшие участники форума будут рекомендованы к прохождению 10-дневной стажировки в федеральных СМИ.

"У нас не первый год проводится фестиваль СМИ "А мы из Пензы", грантовая поддержка увеличена с одного до двух миллионов рублей. Большое внимание мы уделяем поддержке районных газет. Прошли торги, и автомобили пойдут в сельские редакции. Думаю, это будет хорошим подспорьем для работы. И не 10, а 20 лучших представителей СМИ пройдут стажировку в федеральных медиа, я принял такое решение", - цитирует Белозерцева пресс-служба правительства области.

Среди почетных гостей форума председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, корреспондент Первого канала Антон Верницкий, ведущая ВГТРК Татьяна Ремезова.

На девяти тематических площадках до 7 сентября пройдет обсуждение современных тенденций развития СМИ и PR. Образовательная программа форума, помимо дискуссий и встреч с почетными гостями включает в себя мастер-классы и работу нескольких тематических школ.