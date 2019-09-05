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РИА Новости
Пензенская область

Более 200 молодых журналистов собрались на медиафоруме в Пензе

20:35 05.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВиды Пензы
Виды Пензы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПЕНЗА, 5 сен - РИА Новости. Более 200 молодых журналистов из 40 регионов России собрались на первом всероссийском молодежном медиафоруме "mediaАкцент", который открылся в четверг в Пензе, сообщил губернатор области Иван Белозерцев.
Глава региона в ходе торжественного открытия медиафорума отметил, что в Пензу приехали более 200 представителей из 40 регионов России - молодые блогеры, студенты, журналисты, фотографы, менеджеры пиар-компаний, представители разных масс-медиа. Лучшие участники форума будут рекомендованы к прохождению 10-дневной стажировки в федеральных СМИ.
"У нас не первый год проводится фестиваль СМИ "А мы из Пензы", грантовая поддержка увеличена с одного до двух миллионов рублей. Большое внимание мы уделяем поддержке районных газет. Прошли торги, и автомобили пойдут в сельские редакции. Думаю, это будет хорошим подспорьем для работы. И не 10, а 20 лучших представителей СМИ пройдут стажировку в федеральных медиа, я принял такое решение", - цитирует Белозерцева пресс-служба правительства области.
Среди почетных гостей форума председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, корреспондент Первого канала Антон Верницкий, ведущая ВГТРК Татьяна Ремезова.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
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На девяти тематических площадках до 7 сентября пройдет обсуждение современных тенденций развития СМИ и PR. Образовательная программа форума, помимо дискуссий и встреч с почетными гостями включает в себя мастер-классы и работу нескольких тематических школ.
Организаторами медиафорума выступают правительство области, министерство образования региона, областной департамент информационной политики и СМИ, министерство культуры и туризма области, Пензенский государственный университет и Пензенский государственный технологический университет. Форум поддержан на грантовом конкурсе молодежных проектов Росмолодежи, входящего в открытую платформу АНО "Россия — страна возможностей".
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Пензенская областьИван БелозерцевЛеонид ЛевинПензаПензенская областьРоссияОбщество
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