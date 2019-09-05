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РИА Новости

Спасатели продолжат работы на месте рухнувшего в Подмосковье здания ночью

20:37 05.09.2019
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© Фото : ГУ МЧС по Московской областиОбрушение здания в Московской области
Обрушение здания в Московской области
© Фото : ГУ МЧС по Московской области
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте обрушения пятиэтажного неэксплуатируемого здания в Московской области будут проводиться круглосуточно, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Заброшенное пятиэтажное здание обрушилось в Московской области, в поселке Новая Шурма под Сергиевым Посадом. ЧП произошло при разборке здания рабочими. Под завалами, по данным МЧС, могут находиться три человека.
"В ночное время освещение места работ будет осуществляться световыми мачтами и прожекторами от Центра проведения спасательных операций особого риска "Лидер" и поисково-спасательных отрядов ГКУ МО "Мособлпожспас", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время разбор крупных элементов обрушения на месте ЧП ведет башенный автокран, а их вывоз - самосвалы и погрузчики.
В готовность приведена группировка сил и средств Ногинского спасательного центра в составе 50 человек и 5 единиц тяжелой инженерной техники. Всего к ликвидации последствий происшествия привлечены 146 человек и 45 единиц тяжелой техники.
Обрушение здания в Московской области
18:58Радио
Под завалами заброшенной пятиэтажки в Подмосковье находятся трое рабочих
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