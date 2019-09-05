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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Генпрокуратура и МВД проверили действия своих сотрудников на митингах

20:42 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНесанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ и МВД проверили информацию о воспрепятствовании деятельности журналистов на несанкционированных митингах в Москве, сообщается на сайте Совета при президенте РФ по правам человека.
Ранее СПЧ обратился к правоохранителям с просьбой проверить действия своих сотрудников в отношении журналистов на несанкционированных акциях в Москве 27 июля и 3 августа. Так, согласно данным Совета, 27 июля были задержаны корреспондент информационного агентства Reuters Мария Цветкова, замредактора отдела "Политика и общество" информационного агентства РБК Владимир Дергачев, журналист газеты "Комсомольская правда" Роман Голованов, а также журналист газеты "Ведомости" Елена Вавина, журналист телеканала "Дождь" Владимир Роменский, журналист издания "Сноб" Никита Павлюк-Павлюченко и корреспондент сетевого издания White News Дмитрий Демушкин.
"Проведенной проверкой установлено, что при обеспечении правопорядка на несогласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти публичных акциях в г. Москве 27 июля и 3 августа 2019 года в территориальные органы ГУ МВД России по г. Москве В. Дергачев, Е. Вавина, В. Роменский, Н. Павлюк-Павлюченко не доставлялись", - приводятся в сообщении слова первого замглавы МВД РФ Александра Горового.
Кроме этого, по результатам проверки МВД не подтвердилась информация о нанесении телесных повреждений фотографу информационного агентства Associated Press Александру Земляниченко и журналисту РБК Елене Шевелевой. Мария Цветкова и Роман Голованов были отпущены из ОМВД после проверки документов. В отношении корреспондента сетевого издания White News Демушкина составлены материалы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
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"Следственным комитетом Российской Федерации возбужден ряд уголовных дел. Учитывая изложенное, представленные в обращении сведения о воспрепятствовании сотрудниками полиции профессиональной деятельности журналистов не нашли своего объективного подтверждения. Нарушений законодательства Российской Федерации в действиях сотрудников ГУ МВД России по г. Москве не установлено", - заключают в МВД РФ.
Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман, чьи слова также приводятся на сайте, подтвердил, что журналисты Цветкова и Голованов были отпущены из ОМВД в установленные законом сроки. По его словам, против Демушкина действительно составлен протокол об административном правонарушении, а остальные журналисты задержаны не были и жалобы от них в прокуратуру не поступали.
С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Также уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович сообщал, что на несогласованной акции 3 августа были задержаны десятки несовершеннолетних. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, были вынесены первые приговоры.
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Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуСПЧГенеральная прокуратура РФМВД РФМоскваРоссия
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