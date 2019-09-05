Генпрокуратура и МВД проверили действия своих сотрудников на митингах

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ и МВД проверили информацию о воспрепятствовании деятельности журналистов на несанкционированных митингах в Москве, сообщается на сайте Совета при президенте РФ по правам человека.

Ранее СПЧ обратился к правоохранителям с просьбой проверить действия своих сотрудников в отношении журналистов на несанкционированных акциях в Москве 27 июля и 3 августа. Так, согласно данным Совета, 27 июля были задержаны корреспондент информационного агентства Reuters Мария Цветкова, замредактора отдела "Политика и общество" информационного агентства РБК Владимир Дергачев, журналист газеты "Комсомольская правда" Роман Голованов, а также журналист газеты "Ведомости" Елена Вавина, журналист телеканала "Дождь" Владимир Роменский, журналист издания "Сноб" Никита Павлюк-Павлюченко и корреспондент сетевого издания White News Дмитрий Демушкин.

"Проведенной проверкой установлено, что при обеспечении правопорядка на несогласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти публичных акциях в г. Москве 27 июля и 3 августа 2019 года в территориальные органы ГУ МВД России по г. Москве В. Дергачев, Е. Вавина, В. Роменский, Н. Павлюк-Павлюченко не доставлялись", - приводятся в сообщении слова первого замглавы МВД РФ Александра Горового.

Кроме этого, по результатам проверки МВД не подтвердилась информация о нанесении телесных повреждений фотографу информационного агентства Associated Press Александру Земляниченко и журналисту РБК Елене Шевелевой. Мария Цветкова и Роман Голованов были отпущены из ОМВД после проверки документов. В отношении корреспондента сетевого издания White News Демушкина составлены материалы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

"Следственным комитетом Российской Федерации возбужден ряд уголовных дел. Учитывая изложенное, представленные в обращении сведения о воспрепятствовании сотрудниками полиции профессиональной деятельности журналистов не нашли своего объективного подтверждения. Нарушений законодательства Российской Федерации в действиях сотрудников ГУ МВД России по г. Москве не установлено", - заключают в МВД РФ.

Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман, чьи слова также приводятся на сайте, подтвердил, что журналисты Цветкова и Голованов были отпущены из ОМВД в установленные законом сроки. По его словам, против Демушкина действительно составлен протокол об административном правонарушении, а остальные журналисты задержаны не были и жалобы от них в прокуратуру не поступали.

С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Также уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович сообщал, что на несогласованной акции 3 августа были задержаны десятки несовершеннолетних. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, были вынесены первые приговоры.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). Впоследствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.

При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.