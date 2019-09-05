Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.

Как утверждает Биби в своей книге "Российская западня: как наша теневая война с Россией может вылиться в ядерную катастрофу", Путин за два дня до 11 сентября позвонил своему американскому коллеге и сообщил, что "российская разведка засекла признаки готовящейся террористической кампании — "чего-то такого, что готовилось давно" — исходящей из Афганистана".

Экс-аналитик напомнил, что именно Путин стал первым иностранным лидером, позвонившим Бушу после терактов 11 сентября, чтобы поддержать США.

Книга Биби вышла в Америке на этой неделе. Ее автор ранее возглавлял аналитическое подразделение ЦРУ, занимавшееся Россией, а сейчас работает вице-президентом вашингтонского экспертного Центра национальных интересов.