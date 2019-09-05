Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T21:25Z
https://ria.ru/20190905/1558370651.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151751/61/1517516190_0:79:1201:754_1036x0_80_0_0_6c5f9add2808f34d4c3587f62b6af8a5.jpg
РИА Новости

Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября

20:27 05.09.2019 (обновлено: 21:25 05.09.2019)
35676
© AP Photo / Gene BoyarsТеракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
© AP Photo / Gene Boyars
ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
Как утверждает Биби в своей книге "Российская западня: как наша теневая война с Россией может вылиться в ядерную катастрофу", Путин за два дня до 11 сентября позвонил своему американскому коллеге и сообщил, что "российская разведка засекла признаки готовящейся террористической кампании — "чего-то такого, что готовилось давно" — исходящей из Афганистана".
Экс-аналитик напомнил, что именно Путин стал первым иностранным лидером, позвонившим Бушу после терактов 11 сентября, чтобы поддержать США.
Книга Биби вышла в Америке на этой неделе. Ее автор ранее возглавлял аналитическое подразделение ЦРУ, занимавшееся Россией, а сейчас работает вице-президентом вашингтонского экспертного Центра национальных интересов.
В архиве новостей на сайте Кремля есть сообщение от 10 сентября 2001 года о телефонном разговоре между Путиным и Бушем. Отмечается, что звонок состоялся по инициативе США, обсуждалась подготовка к саммиту АТЭС и российско-американским переговорам на высшем уровне. При этом говорится, что два президента выразили удовлетворение интенсивностью контактов в военно-политической сфере, экономике и других областях.
Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке
30 июля, 09:52Акценты
WSJ: обвиняемый в организации теракта 11 сентября готов дать показания Один из обвиняемых в организации теракта 11 сентября 2001 года в США готов к сотрудничество со стороной обвинения, чтобы избежать смертной казни, пишут СМИ.
373312531136
Обсудить 56
Годовщина терактов 11 сентября в СШАДжордж Буш (младший)Центральное разведывательное управлениеВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Нам сначало у себя разобраться а потом уж у америкосов кто кого кто чего у нас у самих мнооого не известного.
5 сентября, 20:54
mmyxin1963
13001037
о как, предупреждал тех кто это сам и готовил долгое время. какая хорошая у нас разведка. респэкт
5 сентября, 20:54
Ein google Nutzer
14400017
Рекомендуем
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
РИА
Новости
Атомный ледокол Ямал
Приплыли: Запад пытается заблокировать Северный морской путь
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума — 2019
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Восход солнца на реке Волге в Тверской области
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
Лента
новостей
Певица Лайма Вайкуле на конкурсе Новая волна - 2017 в Сочи
"Свинство": латышская журналистка раскритиковала Вайкуле за русский язык
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
Звезды "Уральских пельменей" объявили о последнем туре после раскола
Анны Варганова с сыном
"Детей до пяти хорошо покупают". В Италии у россиянки отобрали сына
Певец Бедрос Киркоров. Архив
Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
Автомобиль и мотоцикл полиции
Жительницу Петербурга нашли в закопанном чемодане после свидания
Вертолет МИ-8
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
Директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков
Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу в авиастроении
Обучение в колледжах Москвы
В России могут перестать готовить токарей и фрезеровщиков
Актер Александр Семчев
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Дом правительства РФ
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
В Екатеринбурге на Красу Росгвардии напал автохам
Участник инцидента с "Красой Росгвардии" изложил свою версию событий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:16Авторы снимка черной дыры получили три миллиона долларов
23:10Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым и признать выбор его жителей
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
Лента новостейМолния