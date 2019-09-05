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РИА Новости

Киев не выполнил ни одного пункта Минских соглашений, заявили в ДНР

20:27 05.09.2019
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© Фото : МИД ДНРИ.о. министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
И.о. министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Киев полноценно не выполнил ни одного пункта минских соглашений за пять лет, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ровно пять лет назад, 5 сентября 2014 года, в Минске был обнародован протокол заседания контактной группы по урегулированию конфликта на Украине, получивший название Минский протокол. Документ стал первой зафиксированной на бумаге попыткой остановить конфликт в Донбассе и заложил основы так называемого минского процесса урегулирования, длящегося до сих пор.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
"Украинская сторона отнеслась к исполнению своих обязательств по данному документу крайне недобросовестно, что обусловило необходимость подписания на его основе еще одного более детализированного соглашения – Комплекса мер (по имплементации минских соглашений). Именно он впоследствии был одобрен декларацией лидеров стран-гарантов минских соглашений и резолюцией Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
При этом она подчеркнула, что до сих пор ни дно из положений минских соглашений "не было полноценно реализовано" Киевом. По словам полпреда ДНР, Киев нарушает согласованное с 21 июля бессрочное прекращение огня, не возобновил выплату пенсий жителям региона и не погасил задолженность по зарплате перед сотрудниками железной дороги и компании "Вода Донбасса".
"Самое главное препятствие в установлении долгосрочного и устойчивого мира в Донбассе - это намеренное блокирование украинской стороной дискуссии по политическим пунктам Комплекса мер. Вместо прямого диалога по основным вопросам политической повестки, в частности по порядку введения в силу закона об особом статусе Донбасса, закреплению особого статуса в конституции и осуществлению амнистии, украинские переговорщики находят новые способы саботировать работу профильной группы", - отметила Никонорова.
Андрей Марочко
10:44РИА Новости
В ЛНР рассказали о спорах вокруг Минских соглашений
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваДНРМИД ДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
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