Киев не выполнил ни одного пункта Минских соглашений, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 сен - РИА Новости. Киев полноценно не выполнил ни одного пункта минских соглашений за пять лет, заявила в пятницу РИА Новости полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе по Украине, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ровно пять лет назад, 5 сентября 2014 года, в Минске был обнародован протокол заседания контактной группы по урегулированию конфликта на Украине, получивший название Минский протокол. Документ стал первой зафиксированной на бумаге попыткой остановить конфликт в Донбассе и заложил основы так называемого минского процесса урегулирования, длящегося до сих пор.

"Украинская сторона отнеслась к исполнению своих обязательств по данному документу крайне недобросовестно, что обусловило необходимость подписания на его основе еще одного более детализированного соглашения – Комплекса мер (по имплементации минских соглашений). Именно он впоследствии был одобрен декларацией лидеров стран-гарантов минских соглашений и резолюцией Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

При этом она подчеркнула, что до сих пор ни дно из положений минских соглашений "не было полноценно реализовано" Киевом. По словам полпреда ДНР, Киев нарушает согласованное с 21 июля бессрочное прекращение огня, не возобновил выплату пенсий жителям региона и не погасил задолженность по зарплате перед сотрудниками железной дороги и компании "Вода Донбасса".