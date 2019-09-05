Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T22:29Z
https://ria.ru/20190905/1558370569.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155837/13/1558371307_0:98:472:364_1036x0_80_0_0_c21bf98fb01d8f4bd40c10bd30303b59.jpg
РИА Новости

Умер певец из "Самоцветов"

20:55 05.09.2019 (обновлено: 22:29 05.09.2019)
6030
© Фото : сайт Юрия ПетерсонаПевец Юрий Петерсон
Певец Юрий Петерсон
© Фото : сайт Юрия Петерсона
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Советский и российский музыкант Юрий Петерсон скончался на 72-м году жизни, сообщила РИА Новости вокалистка и художественный руководитель обновленного ВИА "Пламя" Юлия Ариничева.
"Только мы оправились от одной потери, 5 августа умер основатель ВИА "Пламя" Сергей Березин, и вот новый удар: скончался Юрий Петерсон, который был голосом и душой ансамбля", — сообщила Ариничева.
Она отметила, что именно в его исполнении впервые прозвучали композиции "На дальней станции сойду", "Идёт солдат по городу", "Не повторяется такое никогда".
"От лица всех музыкантов ансамбля выражаю соболезнования семье, друзьям, коллегам и близкими Юрия Леонидовича", — сказала Ариничева.
Петерсон также был первым исполнителем песни "Снег кружится". Он выступал в таких известных советских ВИА, как "Пламя", "Веселые ребята", "Самоцветы".
20084310
Обсудить 1
ВИА Веселые ребятаЮрий ПетерсонМузыкаВИА "Самоцветы"
Рекомендуем
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
РИА
Новости
Певица Лайма Вайкуле на конкурсе Новая волна - 2017 в Сочи
"Свинство": латышская журналистка раскритиковала Вайкуле за русский язык
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
Звезды "Уральских пельменей" объявили о последнем туре после раскола
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября
Лента
новостей
Восход солнца на реке Волге в Тверской области
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
Атомный ледокол Ямал
Приплыли: Запад пытается заблокировать Северный морской путь
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума — 2019
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Анны Варганова с сыном
"Детей до пяти хорошо покупают". В Италии у россиянки отобрали сына
Вертолет МИ-8
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
Певец Бедрос Киркоров. Архив
Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
Актер Александр Семчев
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Автомобиль и мотоцикл полиции
Жительницу Петербурга нашли в закопанном чемодане после свидания
Молодые ученые в лаборатории
Ученые назвали смертельно опасные напитки
Обучение в колледжах Москвы
В России могут перестать готовить токарей и фрезеровщиков
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы перед выборами
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание России" деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов"
20:53В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком
20:44Президент Южной Осетии поручил проверить обстановку на границе с Грузией
20:42Генпрокуратура и МВД проверили действия своих сотрудников на митингах
20:41"Свинство": латышская журналистка раскритиковала Вайкуле за русский язык
Лента новостейМолния