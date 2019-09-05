Умер певец из "Самоцветов"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Советский и российский музыкант Юрий Петерсон скончался на 72-м году жизни, сообщила РИА Новости вокалистка и художественный руководитель обновленного ВИА "Пламя" Юлия Ариничева.

"Только мы оправились от одной потери, 5 августа умер основатель ВИА "Пламя" Сергей Березин, и вот новый удар: скончался Юрий Петерсон, который был голосом и душой ансамбля", — сообщила Ариничева.

Она отметила, что именно в его исполнении впервые прозвучали композиции "На дальней станции сойду", "Идёт солдат по городу", "Не повторяется такое никогда".

"От лица всех музыкантов ансамбля выражаю соболезнования семье, друзьям, коллегам и близкими Юрия Леонидовича", — сказала Ариничева.