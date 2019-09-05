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РИА Новости

Президент Мексики: средства наркобарона Коротышки не должны остаться в США

20:02 05.09.2019
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© AP Photo / Mexico's federal governmentНаркобарон Хоакин Гусман Лоэра
Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра
© AP Photo / Mexico's federal government
МЕХИКО, 5 сен - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что приветствует просьбу мексиканского наркобарона Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка, отбывающего пожизненное заключение в США, направить конфискованные у него средства коренным народам Мексики.
"По словам адвокатов, Гусман Лоэра хочет передать своё богатство коренным общинам Мексики. Мне эта идея нравится, я приветствую такое решение", - заявил Обрадор по окончании регулярной пресс-конференции.
Президент Мексики напомнил, что правительство добивается возвращения в страну всех средств мексиканских преступников, арестованных на территории США.
"Арестованные средства, которые могли бы принадлежать мексиканцам, не должны оставаться в США, мы предпримем все необходимые юридические меры", - подчеркнул Обрадор.
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В ходе процесса над Коротышкой министерство юстиции США ходатайствовало в суде Нью Йорка об изъятии у него более 12,6 миллиарда долларов. По мнению минюста, такую сумму заработал подсудимый на наркотрафике.
Американский суд 17 июля 2019 года приговорил Гусмана Лоэру к пожизненному заключению. Обвинения против него в поставке кокаина, незаконном владении оружием и организации убийств выдвинули Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс и Нью-Йорк.
Сам Коротышка в суде отказывался признавать свою вину в управлении в течение десятилетий одним из самых крупных в мире наркокартелей "Синалоа".
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Хоакин Гусман ЛоэраАндрес Мануэль Лопес ОбрадорМинистерство юстиции СШАНью-Йорк (город)МексикаСШАВ мире
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