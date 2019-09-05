Президент Мексики: средства наркобарона Коротышки не должны остаться в США

МЕХИКО, 5 сен - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что приветствует просьбу мексиканского наркобарона Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка, отбывающего пожизненное заключение в США, направить конфискованные у него средства коренным народам Мексики.

"По словам адвокатов, Гусман Лоэра хочет передать своё богатство коренным общинам Мексики. Мне эта идея нравится, я приветствую такое решение", - заявил Обрадор по окончании регулярной пресс-конференции.

Президент Мексики напомнил, что правительство добивается возвращения в страну всех средств мексиканских преступников, арестованных на территории США.

"Арестованные средства, которые могли бы принадлежать мексиканцам, не должны оставаться в США, мы предпримем все необходимые юридические меры", - подчеркнул Обрадор.

В ходе процесса над Коротышкой министерство юстиции США ходатайствовало в суде Нью Йорка об изъятии у него более 12,6 миллиарда долларов. По мнению минюста, такую сумму заработал подсудимый на наркотрафике.

Американский суд 17 июля 2019 года приговорил Гусмана Лоэру к пожизненному заключению. Обвинения против него в поставке кокаина, незаконном владении оружием и организации убийств выдвинули Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс и Нью-Йорк.