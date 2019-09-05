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РИА Новости

Москалькова подписала соглашение о взаимодействии с ФНП

19:57 05.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик подписали соглашение о сотрудничестве, сообщается на сайте омбудсмена.
"Уполномоченный по правам человека в РФ подписала соглашение о взаимодействии с ФНП в целях обеспечения гарантий защиты прав и свобод граждан, а также выявления, устранения и предупреждения нарушений таких прав", - говориться в сообщении.
Уточняется, что в рамках соглашения уполномоченный и Федеральная нотариальная палата смогут проводить совместные научно-методические, образовательные, организационные мероприятия, а также осуществлять совместную информационно-разъяснительную деятельность для повышения правовой просвещенности граждан.
"К нам проступает большое количество обращений и с претензиями в адрес нотариусов, и с претензиями в адрес уполномоченных, но получив площадку для обмена информацией и проведения совместных мероприятий, сегодня мы можем развивать совместную деятельность в области законодательства и правоприменительной практики", — приводятся слова омбудсмена.
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Кроме этого, аппарат уполномоченного и ФНП смогут выработать предложения по совершенствованию законодательства, сформировать статистику и информационно-аналитические материалы для включения в официальные документы, подготавливаемые уполномоченным.
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Константин КорсикФедеральная нотариальная палатаТатьяна МоскальковаРоссияОбщество
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