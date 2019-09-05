Москалькова подписала соглашение о взаимодействии с ФНП

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик подписали соглашение о сотрудничестве, сообщается на сайте омбудсмена.

"Уполномоченный по правам человека в РФ подписала соглашение о взаимодействии с ФНП в целях обеспечения гарантий защиты прав и свобод граждан, а также выявления, устранения и предупреждения нарушений таких прав", - говориться в сообщении.

Уточняется, что в рамках соглашения уполномоченный и Федеральная нотариальная палата смогут проводить совместные научно-методические, образовательные, организационные мероприятия, а также осуществлять совместную информационно-разъяснительную деятельность для повышения правовой просвещенности граждан.

"К нам проступает большое количество обращений и с претензиями в адрес нотариусов, и с претензиями в адрес уполномоченных, но получив площадку для обмена информацией и проведения совместных мероприятий, сегодня мы можем развивать совместную деятельность в области законодательства и правоприменительной практики", — приводятся слова омбудсмена.