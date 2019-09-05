В ЛНР обвинили украинских силовиков в обстреле территории республики

Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019

ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли из миномета, гранатомета и стрелкового оружия населенный пункт Золотое-5 в Донбассе, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

"Сегодня в 18.10 (совпадает с мск - ред.) боевики 72 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины выпустили по населенному пункту Золотое-5 три 82-миллиметровых мины, обстреляли населённый пункт из ручного противотанкового гранатомёта и стрелкового оружия", - сказал Осадчий.

По его словам, информация о разрушениях и пострадавших уточняется. "Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договорённостей о перемирии и не подаются на провокации врага", - добавил Осадчий.