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РИА Новости

В ЛНР обвинили украинских силовиков в обстреле территории республики

19:50 05.09.2019
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© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
Последствия обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в ЛНР. 6 июля 2019
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 5 сен - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли из миномета, гранатомета и стрелкового оружия населенный пункт Золотое-5 в Донбассе, заявил журналистам начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
"Сегодня в 18.10 (совпадает с мск - ред.) боевики 72 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины выпустили по населенному пункту Золотое-5 три 82-миллиметровых мины, обстреляли населённый пункт из ручного противотанкового гранатомёта и стрелкового оружия", - сказал Осадчий.
По его словам, информация о разрушениях и пострадавших уточняется. "Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договорённостей о перемирии и не подаются на провокации врага", - добавил Осадчий.
Он также призвал международные организации оказать давление на Киев "с целью сохранения достигнутого перемирия".
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