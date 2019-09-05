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РИА Новости

МИД призвал к построению системы безопасности в Восточной Азии

19:46 05.09.2019 (обновлено: 19:47 05.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Россия выступает за налаживание и продвижение межкорейского диалога, построение системы безопасности в Восточной Азии, заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.
"Россия неизменно выступает за налаживание и продвижение межкорейского диалога, за комплексное урегулирование проблем Корейского полуострова, включая ядерную, единственно возможными, политико-дипломатическими средствами, путём диалога между всеми заинтересованными государствами, с учётом их законных интересов. Конечной целью этого процесса видит построение прочной системы обеспечения безопасности в Восточной Азии, превращение данного региона в зону мира и стабильности", - заявил Зиновьев, выступая на приеме в посольстве КНДР в честь 71-й годовщины основания республики.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп провели 30 июня в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами третью по счету встречу, договорившись начать рабочие контакты по денуклеаризации. Переговоры пока задерживаются из-за военных учений США и Южной Кореи, а также ракетных пусков КНДР.
Северная Корея находится под санкциями СБ ООН и ряда отдельных стран, в том числе США, за развитие ядерной и ракетной программ в последние годы. С 2018 года КНДР провозгласила путь на развитие экономики и дипломатию, ядерное оружие и ракеты больше не испытывала, но санкции никто пока не снял. Это парализует внешнеэкономические связи КНДР и межкорейские проекты.
Посол России в КНДР Александр Мацегора
15:31РИА Новости
Посол России в КНДР призывал не обострять ситуацию на Корейском полуострове
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Дональд ТрампКим Чен ЫнМИД РФСовет Безопасности ООНКНДРООНРоссияСШАВ мире
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