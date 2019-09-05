МИД призвал к построению системы безопасности в Восточной Азии

"Россия неизменно выступает за налаживание и продвижение межкорейского диалога, за комплексное урегулирование проблем Корейского полуострова, включая ядерную, единственно возможными, политико-дипломатическими средствами, путём диалога между всеми заинтересованными государствами, с учётом их законных интересов. Конечной целью этого процесса видит построение прочной системы обеспечения безопасности в Восточной Азии, превращение данного региона в зону мира и стабильности", - заявил Зиновьев, выступая на приеме в посольстве КНДР в честь 71-й годовщины основания республики.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп провели 30 июня в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами третью по счету встречу, договорившись начать рабочие контакты по денуклеаризации. Переговоры пока задерживаются из-за военных учений США и Южной Кореи, а также ракетных пусков КНДР.

Северная Корея находится под санкциями СБ ООН и ряда отдельных стран, в том числе США, за развитие ядерной и ракетной программ в последние годы. С 2018 года КНДР провозгласила путь на развитие экономики и дипломатию, ядерное оружие и ракеты больше не испытывала, но санкции никто пока не снял. Это парализует внешнеэкономические связи КНДР и межкорейские проекты.