В Гонконге с начала протестов задержали 1187 человек

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Число задержанных в Гонконге с начала протестов возросло до 1187 человек, передает агентство Число задержанных в Гонконге с начала протестов возросло до 1187 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось, что с начала июня этого года полиция задержала 1117 человек в связи с участием в масштабных протестах и нарушении тех или иных законодательных норм.

Как сообщается, сейчас число задержанных с начала волнений составляет 1187 человек. Последние задержания произошли в среду, это были четверо мужчин возрастом от 22 до 44 лет. Их обвиняют в незаконном собрании, нападении и нанесении телесных повреждений и в сговоре с целью нападения.

Ранее в среду глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут запущены, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований протестующих.