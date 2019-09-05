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РИА Новости

В Гонконге с начала протестов задержали 1187 человек

19:39 05.09.2019
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© REUTERS / Danish SiddiquiУчастники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
Участники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
© REUTERS / Danish Siddiqui
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Число задержанных в Гонконге с начала протестов возросло до 1187 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось, что с начала июня этого года полиция задержала 1117 человек в связи с участием в масштабных протестах и нарушении тех или иных законодательных норм.
Как сообщается, сейчас число задержанных с начала волнений составляет 1187 человек. Последние задержания произошли в среду, это были четверо мужчин возрастом от 22 до 44 лет. Их обвиняют в незаконном собрании, нападении и нанесении телесных повреждений и в сговоре с целью нападения.
Ранее в среду глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут запущены, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований протестующих.
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
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Протестующие в свою очередь остались недовольны и по-прежнему требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов 12 июня, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание. Кэрри Лэм заявила, что правительство не пойдет на уступки по амнистии, так как это идет вразрез с верховенством закона, при этом расследованием действий полиции во время протестов займется Независимый совет по рассмотрению жалоб на действия полиции, а не независимая комиссия, как этого требуют демонстранты.
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Протесты в ГонконгеГонконгВ мире
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