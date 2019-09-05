Эксперт прокомментировал заявление Собчак о возвращении Крыма Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Заявление Ксении Собчак о необходимости возврата Крыма Украине спекулятивно, несправедливо и практически не имеет поддержки среди граждан России, заявил РИА Новости заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук.
Собчак заявила в эфире "Радио НВ" в Киеве, что Россия нарушила международные договоренности и Крым необходимо вернуть Украине. При этом, по словам Собчак, сейчас возвращение Крыма невозможно. Ранее Собчак в ходе президентской кампании утверждала, что Крым вошел в состав России незаконно.
"Оценка Собчак стоила ей электоральной поддержки, которую она получила (на выборах президента РФ в 2018 году). Ее мнение разделяет ничтожно малое число россиян… Напомню, что Владимир Путин почти три года назад сказал, что вопрос Крыма решен раз и навсегда исторически. Восстановлена историческая справедливость в отношении крымского полуострова. Он российским был, в результате исторического зигзага он случайно оказался в Украинской ССР в составе единого советского государства, а сегодня он - полноценный субъект РФ. Поэтому заявление Ксении Анатольевны - не более чем спекуляция", - сказал Форманчук.
По его мнению, Собчак прекрасно понимает, что возврат Крыма невозможен в принципе, тем более, что за возвращение полуострова на родину высказалось подавляющее большинство крымчан.
30 августа, 18:01Сказано в эфире"Нет отмашки". Политолог оценил заявление нового главы МИД Украины о КрымеНовый глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о задаче "вернуть" Крым. Как отметил в эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла, это заявление можно было бы отнести к разряду ритуальных, но на самом деле вопрос более сложный.