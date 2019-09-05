Эксперт прокомментировал заявление Собчак о возвращении Крыма Украине

"Оценка Собчак стоила ей электоральной поддержки, которую она получила (на выборах президента РФ в 2018 году). Ее мнение разделяет ничтожно малое число россиян… Напомню, что Владимир Путин почти три года назад сказал, что вопрос Крыма решен раз и навсегда исторически. Восстановлена историческая справедливость в отношении крымского полуострова. Он российским был, в результате исторического зигзага он случайно оказался в Украинской ССР в составе единого советского государства, а сегодня он - полноценный субъект РФ. Поэтому заявление Ксении Анатольевны - не более чем спекуляция", - сказал Форманчук.