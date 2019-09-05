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РИА Новости

В Волгоградской области автомобиль сбил двоих детей на переходе около школы

19:26 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОЛГОГРАД, 5 сен - РИА Новости. Автомобиль ВАЗ-2106 сбил двоих мальчиков на пешеходном переходе возле школы в городе Волжский Волгоградской области, дети были госпитализированы, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"По предварительной информации, в 18.45 (17.45 мск) женщина-водитель, 1986 года рождения, управляя на большой скорости автомобилем ВАЗ-2106, следуя со стороны улицы Мира в сторону улицы Дружбы, на пешеходном переходе совершила наезд на двух мальчиков, 2007 и 2010 года рождения, которые переходили пешеходный переход около школы", - сообщили в ведомстве.
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МВД РФВолгоградская областьВолжскийПроисшествия
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