В Волгоградской области автомобиль сбил двоих детей на переходе около школы

ВОЛГОГРАД, 5 сен - РИА Новости. Автомобиль ВАЗ-2106 сбил двоих мальчиков на пешеходном переходе возле школы в городе Волжский Волгоградской области, дети были госпитализированы, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации, в 18.45 (17.45 мск) женщина-водитель, 1986 года рождения, управляя на большой скорости автомобилем ВАЗ-2106, следуя со стороны улицы Мира в сторону улицы Дружбы, на пешеходном переходе совершила наезд на двух мальчиков, 2007 и 2010 года рождения, которые переходили пешеходный переход около школы", - сообщили в ведомстве.