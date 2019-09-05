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РИА Новости
Восточный экономический форум

Сеул хочет завершить переговоры о свободной торговле с Россией в 2020 году

19:21 05.09.2019
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© Александр КряжевМинистр планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Министр планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© Александр Кряжев
Министр планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Южная Корея надеется завершить переговоры по соглашению о свободной торговле с Россией в первом полугодии 2020 года, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер республики Хон Намги, который возглавлял делегацию Южной Кореи на ВЭФ.
Вице-премьер напомнил, что в июне этого года РФ и Южная Корея уже начали переговоры о соглашении по свободной торговле в сфере услуг и инвестиций. "Я очень рад. Поэтому я надеюсь на продолжение данного обсуждения до ССТ (соглашения о свободной торговле – ред.), включающего товары", - сказал он.
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"Я надеюсь, что в первом полугодии следующего года мы сможем завершить данные переговоры. Это наша цель", - заявил Намги.
Он отметил, что заключение данного соглашения даст положительный эффект для роста экономики и занятости не только в Южной Корее, но и в России.
"Заключение ССТ привело бы к взаимному открытию рынков услуг и созданию благоприятных условий инвестирования, а также расширению товарооборота. Еще раз я хочу отметить, что оно приведет к расширению инвестиций и увеличению количества взаимных обменов между гражданами двух стран", - подчеркнул вице-премьер.
По его словам, южнокорейские компании проявляют большой интерес к таким отраслям, как логистика, туризм, распространение товаров и медицинские услуги. "Также я думаю, что в свою очередь российские предприятия тоже имеют свой интерес в выходе на рынок Кореи", - сказал Намги.
По его мнению, для достижения поставленной лидерами двух стран цели по увеличению товарооборота до 30 миллиардов долларов в 2020 году, помимо заключения ССТ, необходимо также сотрудничать в рамках плана "9 мостов" (план предусматривает развитие по нескольким направлениям, в том числе в сфере энергетики и транспорта). Кроме того, РФ и Южная Корея должны поддерживать активизацию торговли в таких сферах, как создание инфраструктуры в сфере сельского хозяйства и рыболовства, расширение инвестиций в сфере судостроения, укрепление сотрудничества в фитосанитарном контроле и ускорение процедурных процессов, отметил вице-премьер.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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