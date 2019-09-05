Нацсовет Украины по ТВ поведет внеплановую проверку телеканала ZIK

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала ZIK, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.
"Регулятор переоформил лицензии телеканалов ZIK и Z ZIK в части структуры собственности и назначил ZIK внеплановую проверку", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что Нацсовет зафиксировал отсутствие вещания по параметрам, указанным в лицензии, что является нарушением требований закона "О телевидении и радиовещании". Это, по заявлению регулятора, стало причиной проведения внеплановой выездной проверки деятельности этого вещателя.
Телеканал ZIK является собственностью компании "ТРК "112-ТВ", которым владеет экс-депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок" Тарас Козак. Компания "ТРК "112-ТВ" также владеет телеканалом "112.Украина", который 13 июля неизвестные обстреляли из гранатомета.