Нацсовет Украины по ТВ поведет внеплановую проверку телеканала ZIK

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала ZIK, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

"Регулятор переоформил лицензии телеканалов ZIK и Z ZIK в части структуры собственности и назначил ZIK внеплановую проверку", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Нацсовет зафиксировал отсутствие вещания по параметрам, указанным в лицензии, что является нарушением требований закона "О телевидении и радиовещании". Это, по заявлению регулятора, стало причиной проведения внеплановой выездной проверки деятельности этого вещателя.