Южная Корея предложила создать южнокорейско-российский инвестиционный фонд

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Вице-премьер Южной Кореи Хон Намги в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ заявил, что предложит создать южнокорейско-российский инвестиционный фонд.
По его словам, этот вопрос, в том числе, будет обсуждаться в ходе межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами, которая пройдет 24 сентября в Москве. Также планируется рассмотреть проекты в рамках плана "9 мостов", который предусматривает развитие по нескольким направлениям, в том числе в сфере энергетики и транспорта.
"Я хочу предложить учредить совместный южнокорейско-российский инвестиционный фонд, особенно в области комплектующих материалов и оборудования", - сказал вице-премьер Южной Кореи.
"Я думаю, что такой инвестфонд поможет развитию отрасли комплектующих, оборудования и материалов", - подчеркнул он.
"В сочетании исходных технологий России с корейским капиталом мы можем развивать двустороннее сотрудничество, и я хотел бы конкретизировать и обсудить это еще раз на совместной комиссии", - сказал вице-премьер Южной Кореи.
Он отметил, что южнокорейское правительство разрабатывает меры для стабилизации импорта некоторых материалов и оборудования. В качестве примера он назвал поставки фтороводорода. "Россия имеет фтороводород, поэтому для стабилизации поставки таких ресурсов в Корею мы можем сотрудничать с Россией", - пояснил он.
Кроме того, вице-премьер Южной Кореи отметил развитие совместных инфраструктурных проектов с Россией.
"В этой связи я хотел бы еще раз подчеркнуть, что нам нужно создать совместный совет девелоперов между Южной Кореей и Россией. И в дальнейшем будущем я хотел бы расширить этот совет до региона Северо-Восточной Азии. Я уже предложил это на сегодняшнем заседании с вице-премьером (РФ Юрием) Трутневым. Более конкретные детали мы можем обсудить еще раз на сентябрьской межправительственной комиссии. Об этом тоже договорились с господином Трутневым", - заключил он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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