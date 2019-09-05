Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T19:26Z
https://ria.ru/20190905/1558369200.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155836/91/1558369189_0:0:3500:1969_1036x0_80_0_0_144610618c54ac03e108778a4febc5bd.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Южная Корея предложила создать южнокорейско-российский инвестиционный фонд

19:20 05.09.2019 (обновлено: 19:26 05.09.2019)
209
© Александр КряжевМинистр планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Министр планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© Александр Кряжев
Министр планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – РИА Новости. Вице-премьер Южной Кореи Хон Намги в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ заявил, что предложит создать южнокорейско-российский инвестиционный фонд.
По его словам, этот вопрос, в том числе, будет обсуждаться в ходе межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами, которая пройдет 24 сентября в Москве. Также планируется рассмотреть проекты в рамках плана "9 мостов", который предусматривает развитие по нескольким направлениям, в том числе в сфере энергетики и транспорта.
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
14:12Радио
Путин: размещение ракет США в Южной Корее создаст угрозу российским базам
"Я хочу предложить учредить совместный южнокорейско-российский инвестиционный фонд, особенно в области комплектующих материалов и оборудования", - сказал вице-премьер Южной Кореи.
"Я думаю, что такой инвестфонд поможет развитию отрасли комплектующих, оборудования и материалов", - подчеркнул он.
"В сочетании исходных технологий России с корейским капиталом мы можем развивать двустороннее сотрудничество, и я хотел бы конкретизировать и обсудить это еще раз на совместной комиссии", - сказал вице-премьер Южной Кореи.
Он отметил, что южнокорейское правительство разрабатывает меры для стабилизации импорта некоторых материалов и оборудования. В качестве примера он назвал поставки фтороводорода. "Россия имеет фтороводород, поэтому для стабилизации поставки таких ресурсов в Корею мы можем сотрудничать с Россией", - пояснил он.
Кроме того, вице-премьер Южной Кореи отметил развитие совместных инфраструктурных проектов с Россией.
"В этой связи я хотел бы еще раз подчеркнуть, что нам нужно создать совместный совет девелоперов между Южной Кореей и Россией. И в дальнейшем будущем я хотел бы расширить этот совет до региона Северо-Восточной Азии. Я уже предложил это на сегодняшнем заседании с вице-премьером (РФ Юрием) Трутневым. Более конкретные детали мы можем обсудить еще раз на сентябрьской межправительственной комиссии. Об этом тоже договорились с господином Трутневым", - заключил он.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Почетный караул сил самообороны Японии
26 августа, 08:00РИА Новости
Почему конфликт Японии и Южной Кореи бьет по Америке
800002
Обсудить 0
Восточный экономический форумЮжная КореяРоссияВ мире
Рекомендуем
Министр планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Сеул хочет завершить переговоры о свободной торговле с Россией в 2020 году
РИА
Новости
Здание министерства иностранных дел РФ
МИД призвал к построению системы безопасности в Восточной Азии
Киев
Нацсовет Украины по ТВ поведет внеплановую проверку телеканала ZIK
Сотрудники МЧС РФ
На Ямале создадут Арктический спасательный центр МЧС
Лента
новостей
Участники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
В Гонконге с начала протестов задержали 1187 человек
Агентство национальной безопасности США
Россия возглавила список наибольших угроз для США в киберпространстве
Греция
В Греции пятнадцать человек умерли от лихорадки Западного Нила
Машина Следственного комитета РФ
В Мурманске ищут подростков, осквернивших мемориал советских солдат
Вице-премьер России Виталий Мутко
Мутко попросил чиновников из Ставрополя помочь коллегам в Приангарье
Акция противников Brexit в центре Лондона
Британия и США заключат торговое соглашение после Brexit
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Волгоградской области автомобиль сбил двоих детей на переходе около школы
Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице, Франция
Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
Сокол
ОАЭ помогут восстановить популяцию соколов в России
Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра
Президент Мексики: средства наркобарона Коротышки не должны остаться в США
Самолет радиоэлектронной разведки британских ВВС Bombardier Global Express Sentinel R.1
Британский военный самолет пролетел у российских границ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов"
20:53В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком
20:44Президент Южной Осетии поручил проверить обстановку на границе с Грузией
20:42Генпрокуратура и МВД проверили действия своих сотрудников на митингах
20:41"Свинство": латышская журналистка раскритиковала Вайкуле за русский язык
Лента новостейМолния