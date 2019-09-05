Южная Корея предложила создать южнокорейско-российский инвестиционный фонд

"В этой связи я хотел бы еще раз подчеркнуть, что нам нужно создать совместный совет девелоперов между Южной Кореей и Россией. И в дальнейшем будущем я хотел бы расширить этот совет до региона Северо-Восточной Азии. Я уже предложил это на сегодняшнем заседании с вице-премьером (РФ Юрием) Трутневым. Более конкретные детали мы можем обсудить еще раз на сентябрьской межправительственной комиссии. Об этом тоже договорились с господином Трутневым", - заключил он.