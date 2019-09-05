В Мурманске ищут подростков, осквернивших мемориал советских солдат

МУРМАНСК, 5 сен - РИА Новости. Следователи в Мурманске проводят проверку после публикации видеозаписи, на которой запечатлены подростки, распыляющие краску на стене мемориала в память об участниках Великой Отечественной войны, сообщается на сайте регионального СУ СК.
"Согласно полученным сведениям, 26 августа группа подростков осквернила мемориал, посвященный памяти участников Великой Отечественной войны, расположенный в поселке Росляково", - говорится в сообщении.
На видеозаписи, размещенной в интернете, видно, как группа подростков подходит к белой стене мемориала и распыляет краску из баллончика.
В ходе процессуальной проверки следователи проведут комплекс действий, направленный на установление личностей несовершеннолетних, а также обстоятельств произошедшего, добавили в ведомстве.
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