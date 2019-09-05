В Мурманске ищут подростков, осквернивших мемориал советских солдат

"Согласно полученным сведениям, 26 августа группа подростков осквернила мемориал, посвященный памяти участников Великой Отечественной войны, расположенный в поселке Росляково", - говорится в сообщении.

На видеозаписи, размещенной в интернете, видно, как группа подростков подходит к белой стене мемориала и распыляет краску из баллончика.