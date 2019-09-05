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РИА Новости

Мутко попросил чиновников из Ставрополя помочь коллегам в Приангарье

19:18 05.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкВице-премьер России Виталий Мутко
Вице-премьер России Виталий Мутко
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Представители правительства Ставропольского края, где в 2017 году был паводок, поедут в Иркутскую область, чтобы передать свой опыт работы с населением при ликвидации последствий наводнения, рассказал журналистам вице-премьер Виталий Мутко.
"Я попросил представителей правительства Ставропольского края, министра социальной защиты и несколько заместителей, специалистов, чтобы направили, кто прошел такое наводнение", - сказал Мутко.
По словам вице-премьера, губернатор, правительство региона и муниципалитеты "более эффективно начинают работать".
Паводок в Ставропольском крае в мае 2017 года вызвали рекордные за полвека дожди. От стихии в регионе пострадали 29 населенных пунктов.
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В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
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Паводок в Иркутской областиВиталий МуткоИркутская областьСтавропольский крайОбщество
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