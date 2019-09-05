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РИА Новости

В Греции пятнадцать человек умерли от лихорадки Западного Нила

19:17 05.09.2019
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CC0 / Pixabay/jeffntt126 / Греция
Греция
CC0 / Pixabay/jeffntt126 /
Греция. Архивное фото
АФИНЫ, 5 сен - РИА Новости. В Греции от лихорадки Западного Нила в 2019 году скончались, по данным на 5 сентября, 15 человек, всего заболели 158 человек, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения.
За минувшую неделю заболели 27 человек, умерли двое.
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Лихорадка переносится комарами. Вирус может привести к осложнениям в центральной нервной системе, а именно энцефалиту, менингиту или параличу. Симптомами лихорадки Западного Нила являются лихорадочное состояние, головная боль, усталость, боль в мышцах, тошнота, рвота, иногда сыпь и увеличение лимфатических узлов. Если не обратиться вовремя за медицинской помощью, то возможен летальный исход.
Вирус лихорадки Западного Нила впервые был выявлен в Греции в 2010 году. В 2010–2014 годах от этой болезни в Греции скончались около 80 человек. В 2015 и 2016 годах не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. В 2017 году сообщалось о 48 случаях заболевания и о пяти погибших от лихорадки Западного Нила. В прошлом году умерли 47 человек из 316 заболевших.
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Лихорадка Западного Нила выявлена еще в девяти странах ЕС и соседних с Грецией странах. Это Венгрия, Румыния, Франция, Италия, Кипр, Австрия, Болгария, Сербия и Турция. В список за неделю добавилось две страны.
Специалисты предлагают в целых профилактики использовать меры индивидуальной защиты от укусов комаров: москитные сетки в районах с большой численностью комаров, инсектициды, рубашки с длинным рукавом и брюки, не допускать стоячей воды на участках возле дома.
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