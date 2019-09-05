Мутко раскритиковал Орешкина за работу с жителями Тулуна

"Минэкономразвития не работает здесь эффективно. Я вчера позвонил (министру экономического развития) Максиму Орешкину, об этом сказал. Он (Орешкин) сказал, что должен остаться на ВЭФ, так как глава государства приезжает. Он сел и уехал. Понимаете? Ни копейки предприниматели в подтопленных регионах еще не получили", - сказал Мутко на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.