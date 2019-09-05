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РИА Новости

Мутко раскритиковал Орешкина за работу с жителями Тулуна

19:16 05.09.2019 (обновлено: 21:00 05.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА. 5 сен - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Виталий Мутко недоволен работой министерства экономического развития с пострадавшими от паводка в Тулуне предпринимателями, еще ни один не получил выплаты после удара стихии.
"Минэкономразвития не работает здесь эффективно. Я вчера позвонил (министру экономического развития) Максиму Орешкину, об этом сказал. Он (Орешкин) сказал, что должен остаться на ВЭФ, так как глава государства приезжает. Он сел и уехал. Понимаете? Ни копейки предприниматели в подтопленных регионах еще не получили", - сказал Мутко на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.
По словам Мутко, правительство оперативно приняло решение, уже выделены 500 миллионов рублей, при этом со стороны министерства никаких решений нет.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах
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Паводок в Иркутской областиВиталий МуткоМаксим ОрешкинМинистерство экономического развития РФИркутская областьТулунОбщество
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