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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Православные москвичи просят не допустить создания "капища" в Торфянке

19:13 05.09.2019
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© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкНациональный парк Лосиный остров
Национальный парк Лосиный остров
© РИА Новости / Юрий Кавер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Православные жители северо-востока Москвы обратились к местным властям и правоохранительным органам с просьбой не допустить строительство "языческого капища" в парке "Торфянка", копия обращения поступила в четверг в РИА Новости.
Возможность установки в столичном парке "камня Перуна" и "архитектурного ансамбля в виде капища", которое предложил москвич Евгений Лебедев, обсуждалась 21 августа на внеочередном заседании совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский. По словам Лебедева, на капище можно было бы "проводить некоторые праздники", а для информирования молодежи также следовало бы установить стенды с описанием языческих обрядов.
По итогам дискуссии, видеозапись которой выложена на YouTube-канале "Администрация Лосиноостровский", совет депутатов постановил "принять к сведению" и "оставить себе к размышлению" данное обращение, решив вернуться к нему позже.
"Просим вас не допустить строительство языческого "капища" на территории Северо-Восточного административного округа Москвы, так как данное строительство вызовет массовое гражданское противостояние на территории округа и спровоцирует очередной конфликт", - говорится в обращении, подписанном координатором общественного движения "Православные жители северо-востока Москвы" Михаилом Роговым.
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К тексту прилагаются подписи жителей СВАО на девяти листах. Заявление православных активистов направлено в префектуру и прокуратуру Северо-Восточного административного округа Москвы и в управление ФСБ РФ по Москве.
Сейчас в парке "Торфянка" установлен деревянный поклонный крест. На этом месте ранее планировалось построить православный храм, однако затем, после возникшего конфликта с противниками строительства, было решено возвести его в другом месте.
Авторы обращения обращают внимание на то, что в последнее время на территории России появилось много неоязычников, которые стремятся "реконструировать дохристианские обряды славян" и "восстановить славянское язычество", однако они, "в основном, опираются на свои личные фантазии, так как никакой живой традиции славянского язычества не сохранилось". При этом, говорится в заявлении, "все древние постройки, сохранившиеся до нас от наших далеких предков, это христианские храмы".
Ранее в 2015 году между жителями Лосиноостровского района Москвы развернулось противостояние по вопросу передачи части территории парка "Торфянка" под строительство храма. Суд тогда вынес решение, что строительство законно, а Московская епархия заявила, что готова рассмотреть возможность строительства Казанского храма в другом подобающем месте. В качестве альтернативы "Торфянке" верующим были выделены два новых участка в Анадырском проезде, на одном из них уже построен временный храм.
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