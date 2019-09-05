Православные москвичи просят не допустить создания "капища" в Торфянке

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Православные жители северо-востока Москвы обратились к местным властям и правоохранительным органам с просьбой не допустить строительство "языческого капища" в парке "Торфянка", копия обращения поступила в четверг в РИА Новости.

Возможность установки в столичном парке "камня Перуна" и "архитектурного ансамбля в виде капища", которое предложил москвич Евгений Лебедев, обсуждалась 21 августа на внеочередном заседании совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский. По словам Лебедева, на капище можно было бы "проводить некоторые праздники", а для информирования молодежи также следовало бы установить стенды с описанием языческих обрядов.

По итогам дискуссии, видеозапись которой выложена на YouTube-канале "Администрация Лосиноостровский", совет депутатов постановил "принять к сведению" и "оставить себе к размышлению" данное обращение, решив вернуться к нему позже.

"Просим вас не допустить строительство языческого "капища" на территории Северо-Восточного административного округа Москвы, так как данное строительство вызовет массовое гражданское противостояние на территории округа и спровоцирует очередной конфликт", - говорится в обращении, подписанном координатором общественного движения "Православные жители северо-востока Москвы" Михаилом Роговым.

К тексту прилагаются подписи жителей СВАО на девяти листах. Заявление православных активистов направлено в префектуру и прокуратуру Северо-Восточного административного округа Москвы и в управление ФСБ РФ по Москве.

Сейчас в парке "Торфянка" установлен деревянный поклонный крест. На этом месте ранее планировалось построить православный храм, однако затем, после возникшего конфликта с противниками строительства, было решено возвести его в другом месте.

Авторы обращения обращают внимание на то, что в последнее время на территории России появилось много неоязычников, которые стремятся "реконструировать дохристианские обряды славян" и "восстановить славянское язычество", однако они, "в основном, опираются на свои личные фантазии, так как никакой живой традиции славянского язычества не сохранилось". При этом, говорится в заявлении, "все древние постройки, сохранившиеся до нас от наших далеких предков, это христианские храмы".