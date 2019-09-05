СК проконтролирует расследование пропажи девочки в Вологодской области

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что девочка пропала в среду, когда ее на несколько минут в песочнице оставила мать без присмотра. Когда она вернулась, ребенка не обнаружила. Самостоятельные поиски результатов не дали. По информации СК РФ, женщина 1990 года рождения является матерью пяти малолетних детей, ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состояла на профилактическом учете в органах внутренних дел.