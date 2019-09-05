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РИА Новости

СК проконтролирует расследование пропажи девочки в Вологодской области

19:11 05.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Расследование дела об исчезновении двухлетней девочки в Вологодской области по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что девочка пропала в среду, когда ее на несколько минут в песочнице оставила мать без присмотра. Когда она вернулась, ребенка не обнаружила. Самостоятельные поиски результатов не дали. По информации СК РФ, женщина 1990 года рождения является матерью пяти малолетних детей, ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состояла на профилактическом учете в органах внутренних дел.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России по Вологодской области по факту безвестного исчезновения 2-летней девочки в Тарногском районе (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего – ред.))", - сказала Петренко.
По ее словам, продолжаются поиски девочки. В них принимают участие более 400 человек, среди которых сотрудники правоохранители, кинологи с собаками, специалисты МЧС России, поисковые отряды, волонтеры и местные жители.
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15:03РИА Новости
К поискам пропавшей в Вологодской области девочки подключились водолазы
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Светлана ПетренкоСледственный комитет РФАлександр БастрыкинРоссияВологодская областьПроисшествия
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