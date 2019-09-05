Решение о закупке лекарств за рубежом – результат диалога власти и общества

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Решение правительства о выделении средств на закупку незарегистрированных в России лекарственных препаратов для тяжелобольных детей позволит обеспечить пациентов жизненно важными лекарствами. В то же время это лишь один из важных этапов в решении задач, которые требуют системного подхода, уверены опрошенные РИА Новости эксперты и родители.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о выделении денег из Резервного фонда на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. Оно даст право Московскому эндокринному заводу, уполномоченному ввозить подобные препараты, оперативно закупить и поставить в РФ такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые в России не производятся, в том числе клобазам.

Как отметил премьер-министр, параллельно решается задача по налаживанию до конца 2023 года выпуска в России всех необходимых форм, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами.

Просьбы граждан услышаны государством

"Я очень рада, что нас услышали, что дети будут обеспечены жизненно важными лекарствами, которых нет на территории России, и мы не будем рисковать свободой ради спасения своих детей", – заявила корреспонденту РИА Новости москвичка Екатерина Коннова, история которой вызвала широкий резонанс в 2018 году.

Тогда полиция возбудила в отношении женщины уголовное дело за попытку продать не подошедший ребенку-инвалиду диазепам. В ситуацию вмешался министр внутренних дел Владимир Колокольцев, и после проверки уголовное дело отменили.

При этом, по словам Конновой, из документа, подписанного главой правительства, до конца не ясно, будут ли эти закупки осуществляться на постоянной основе, а также будут ли лекарства предоставляться нуждающимся бесплатно.

"У нас, конечно, есть эти вопросы. Но в нашей ситуации, когда ты смотришь на мучения своего ребенка, это откладывается на второй план. Наша просьба была услышана, и я считаю, она практически выполнена. Потому что, когда дома будут у мам лекарства, это будет не просто помощь, а решение огромного количества проблем, которые есть в наших семьях и которые, я считаю, обязано решать наше здравоохранение", – сказала она.

Обеспечение лекарствами зависит от врачей на местах

Выделение средств на закупку незарегистрированных в РФ препаратов – это первый шаг в решении проблемы с обеспечением тяжелобольных детей лекарствами, теперь многое зависит от врачей на местах, считает юрист фонда "Вера", эксперт по законодательству в сфере паллиативной помощи Анастасия Жданова. Также, по ее словам, необходимо расширить список ввозимых препаратов, не ограничивая его психотропными средствами.

"Я считаю, что на федеральном уровне на сегодняшний день сделано очень многое, и сейчас очень многое зависит от врачей на местах. Им необходимо понять, что они должны надлежащим образом оформлять назначение, оформлять медицинскую документацию, направлять пациентов на консилиумы в федеральные медицинские организации, которые в том числе будут проводиться заочно для ускорения процесса. И при условии, если на местах врачи под контролем в том числе региональных минздравов будут это соблюдать, дети будут обеспечиваться препаратами, которые сегодня попали в список ввозимых", – рассказала Жданова РИА Новости.

Она подчеркнула, что выделение средств на закупку лекарств – это первый шаг в решении проблемы. По ее словам, он стал возможен благодаря объединению усилий федерального правительства, Минздрава России, фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Эксперт также отметила, что необходимо в будущем расширить список лекарств, которые будут централизованно ввозиться в Россию. Так, по словам Ждановой, в список необходимо включить не только психотропные препараты, а, например, и препарат "Сабрил", который сегодня зачастую родители ввозят в страну самостоятельно. По мнению экспертного сообщества, ввоз лекарств должен быть только централизованным.

В паллиативной помощи важен системный подход

Принятое правительством решение – это результат взаимодействия государства и общественников. Оно, с одной стороны, закладывает основу системного решения проблемы лекарственного обеспечения, а с другой, дает возможность уже сегодня помогать пациентам, отметил председатель комиссии ОП РФ по благотворительности, основатель первого в России Детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко.

В то же время ситуация с незарегистрированными препаратами высветила и другие острые проблемы, одной из которых остается вопрос подготовки медицинских кадров для работы с тяжелобольными людьми.

"Сейчас врачебная комиссия любой медицинской организации может рекомендовать нужный пациенту препарат и направить заключение в местный орган здравоохранения. Главное, чтобы рекомендация была обоснована и профессионально проведена, и это не задача родителей тяжелобольных детей – добывать рекомендацию. Это задача врача, но для этого врач должен быть хорошо подготовлен и обучен. От того, насколько будет решена проблема подготовки кадров, будет зависеть не только жизнь семьи, столкнувшейся с заболеванием, но и в целом скорость развития системы помощи тяжелобольным людям в нашей стране", – сказал Ткаченко.

Другими проблемами, по его словам, являются низкие доступность и качество паллиативной помощи, поскольку инфраструктура помощи детям с тяжелыми заболеваниями есть пока далеко не во всех регионах России.

"Я считаю, что очень важно сейчас перейти от "тушения пожаров" и решения ситуативных задач к системной работе. Чтобы построить систему помощи тяжелобольным детям, важно четко оценить ситуацию, распланировать действия и расставить приоритеты. В первую очередь нужно строить хосписы и создавать центры, куда семья может обратиться за помощью для своего ребенка. И эти учреждения уже смогут решать возникающие проблемы подобного рода о доступности лекарств самостоятельно, на местах", – подчеркнул он.

Как сообщил Ткаченко, для обсуждения этих вопросов Общественная палата РФ проведет 19 сентября слушания, на которые приглашаются общественные организации, органы государственной власти, силовые структуры, органы, осуществляющие надзорные функции, представители Минздрава, пациентских сообществ и профессиональных ассоциаций.