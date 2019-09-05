Кузнецова отметила рост числа просьб о помощи в возвращении детей из Сирии

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом отметила рост числа обращений россиян с просьбой помочь в возвращении в Россию детей из Сирии, сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила, что в аппарате уполномоченного по правам ребенка возросло количество обращений российских граждан с просьбой оказать помощь в возвращении в Российскую Федерацию детей, находящихся на территории Сирийской Арабской Республики, которые там оказались в результате террористической деятельности ИГИЛ*", - говорится в сообщении.

Добавляется, что Кузнецова и Асад обсудили вопросы защиты прав российских детей, находящихся в САР, в том числе в лагерях, на территориях временно неподконтрольных официальным властям республики.

"В результате переговоров была достигнута договоренность о сотрудничестве. Сирийская сторона выразила готовность оказать всестороннее содействие в возвращении российских детей с территории САР на родину, что свидетельствует о тесном взаимодействии между государствами", - отметили в пресс-службе.