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РИА Новости
Война в Сирии

Кузнецова отметила рост числа просьб о помощи в возвращении детей из Сирии

19:02 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом отметила рост числа обращений россиян с просьбой помочь в возвращении в Россию детей из Сирии, сообщает пресс-служба омбудсмена.
"Детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила, что в аппарате уполномоченного по правам ребенка возросло количество обращений российских граждан с просьбой оказать помощь в возвращении в Российскую Федерацию детей, находящихся на территории Сирийской Арабской Республики, которые там оказались в результате террористической деятельности ИГИЛ*", - говорится в сообщении.
Добавляется, что Кузнецова и Асад обсудили вопросы защиты прав российских детей, находящихся в САР, в том числе в лагерях, на территориях временно неподконтрольных официальным властям республики.
"В результате переговоров была достигнута договоренность о сотрудничестве. Сирийская сторона выразила готовность оказать всестороннее содействие в возвращении российских детей с территории САР на родину, что свидетельствует о тесном взаимодействии между государствами", - отметили в пресс-службе.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 мая 2019
17:00РИА Новости
Анна Кузнецова: работаем над возвращением детей россиянок из Сирии
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Война в СирииАнна КузнецоваВойна в СирииИсламское государствоСирияРоссияОбщество
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