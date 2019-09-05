Россия возглавила список наибольших угроз для США в киберпространстве

"Есть четыре страны, которым мы уделяем особое внимание. Россия с ее большими возможностями создания проблем, особенно в части распространения неверной информации и дезинформации. Это страна с ВВП меньше, чем у штатов Иллинойс или Пенсильвания, но посмотрите, какие проблемы она может создавать в киберпространстве. Так что Россия однозначно номер один", - сказал он на конференции по разведке и национальной безопасности.

"И, наконец, Иран, который непредсказуем в своих действиях на Ближнем Востоке, но в то же время концентрируется на нанесении ущерба США в плане атак на инфраструктуру, банковскую систему", - сказал Герстелл.

По его словам, угроза в киберпространстве остается угрозой номер один последние шесть-восемь лет и ситуация постоянно ухудшается с развитием технологий и стремительным ростом числа уязвимых устройств и приложений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберобласти, в то время как причастность США к кибератакам официально подтверждается. Кроме того, РФ неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в выборы в других странах, в том числе во время президентской кампании в США и на выборах в Европарламент.