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РИА Новости

Россия возглавила список наибольших угроз для США в киберпространстве

18:48 05.09.2019
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© AP Photo / Patrick Semansky, FileАгентство национальной безопасности США
Агентство национальной безопасности США
© AP Photo / Patrick Semansky, File
Агентство национальной безопасности США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 сен - РИА Новости. Россия по-прежнему вызывает главные опасения у США в киберпространстве, заявил в четверг главный юридический советник Агентства национальной безопасности США Гленн Герстелл.
"Есть четыре страны, которым мы уделяем особое внимание. Россия с ее большими возможностями создания проблем, особенно в части распространения неверной информации и дезинформации. Это страна с ВВП меньше, чем у штатов Иллинойс или Пенсильвания, но посмотрите, какие проблемы она может создавать в киберпространстве. Так что Россия однозначно номер один", - сказал он на конференции по разведке и национальной безопасности.
На втором месте, по оценке властей США, стоит Китай, который нацелен на кражу интеллектуальной собственности и информации.
Далее следует Северная Корея, "специализирующаяся" на финансовых преступлениях, особенно с использованием уязвимостей криптовалют.
"И, наконец, Иран, который непредсказуем в своих действиях на Ближнем Востоке, но в то же время концентрируется на нанесении ущерба США в плане атак на инфраструктуру, банковскую систему", - сказал Герстелл.
По его словам, угроза в киберпространстве остается угрозой номер один последние шесть-восемь лет и ситуация постоянно ухудшается с развитием технологий и стремительным ростом числа уязвимых устройств и приложений.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберобласти, в то время как причастность США к кибератакам официально подтверждается. Кроме того, РФ неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в выборы в других странах, в том числе во время президентской кампании в США и на выборах в Европарламент.
Николай Мурашов
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