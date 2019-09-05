В ТЦ Владикавказа масштабная распродажа закончилась давкой и стычками

На видео, появившемся в социальных сетях, магазин одежды был до отказа заполнен людьми, горожане подбегали к корзинам с одеждой, хватали охапками вещи. На кадрах есть и те, кто не поделил товар друг с другом, одна из покупательниц с внушительным количеством одежды, стоя на коленях, защищала покупки от соперницы, которая все же смогла выхватить несколько предметов гардероба.