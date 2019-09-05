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РИА Новости

В ТЦ Владикавказа масштабная распродажа закончилась давкой и стычками

18:47 05.09.2019
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© www.wikipedia.orgВладикавказ
Владикавказ
© www.wikipedia.org
ПЯТИГОРСК, 5 сен - РИА Новости. Власти Владикавказа рекомендовали предпринимателям заботиться о безопасности горожан, которые устроили давку и потасовки на распродаже одежды "одна вещь - один рубль" в местном торговом центре, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы администрации города Дзерасса Дзестелова.
На видео, появившемся в социальных сетях, магазин одежды был до отказа заполнен людьми, горожане подбегали к корзинам с одеждой, хватали охапками вещи. На кадрах есть и те, кто не поделил товар друг с другом, одна из покупательниц с внушительным количеством одежды, стоя на коленях, защищала покупки от соперницы, которая все же смогла выхватить несколько предметов гардероба.
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В одном из магазинов в ТРЦ «Столица» были скидки. В бутике началась давка среди покупателей 🤦‍♂️ Люди толкались, вырывали одежду из рук друг у друга, абсолютно неадекватное поведение. Тот случай, когда отвратительно вели себя они, а стыдно было мне. Люди, вы же люди, не дикари —— #region15infomobile —— 📩Присылайте ваши видео 📲What’s App +7(919) 425-3663 #Ossetia #Alania #Vladikavkaz #Iryston #Iriston #Осетия #Алания #Владикавказ #РСО #Northossetia #Осетины #Аланы #Region15 #Регион15 #15Region #15Регион

Публикация от НОВОСТИ ОСЕТИИ (@region15.info)

"К сожалению, инцидент произошел в торговом комплексе Владикавказа, в одном из магазинов. Мы не можем предпринимателям запретить проводить акции или распродажи, можем лишь рекомендовать заботиться о безопасности горожан во время подобных масштабных мероприятий", - сказала Дзестелова.
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