Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T19:34Z
https://ria.ru/20190905/1558367021.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/148803/13/1488031348_0:157:3084:1892_1036x0_80_0_0_6634300fca1886c01ade69b5d302cb49.jpg
РИА Новости

Facebook создала платформу для знакомств

18:36 05.09.2019 (обновлено: 19:34 05.09.2019)
656
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Фейсбук"
Социальная сеть Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 5 сен – РИА Новости. Компания Facebook запустила новую услугу по поиску знакомств, пока она будет доступна только в Северной и Южной Америке, Юго-Восточной Азии, а в начале 2020 года придет в Европу, сообщает компания.
Новая услуга получила название Facebook Dating. Она, по задумке разработчиков, "позволит вам проще находить любовь через то, что вы любите, помогая вам заводить значимые отношения через то, что вас объединяет: общие интересы, события, группы". Новое приложение сегодня доступно в 20 странах (США, Аргентина, Боливия, Бразилия, Вьетнам, Гайана, Лаос, Канада, Колумбия, Малайзия, Мексика, Парагвай, Перу, Сингапур, Суринам, Тайланд, Уругвай, Филиппины, Чили, Эквадор), для жителей Европы услуга будет подключена к началу 2020 года.
Как рассказали в Facebook, приложение доступно в новейшей версии соцсети пользователям, достигшим 18 лет. Профиль на сайте знакомств и основной профиль соцсети будут работать раздельно, при этом сама соцсеть, основываясь на вашем профиле, будет предлагать вам потенциальных "половинок" из тех, кто также присутствуют на Facebook Dating.
В соцсети отмечают, что анализ данных пользователей дает "более правдивую картину" о каждом человеке, поэтому еще до знакомства вы сможете узнать потенциального избранника. Помимо данных из Facebook, платформа знакомств будет интегрировать посты пользователей из их Instagram.
Facebook
Вчера, 18:08РИА Новости
Facebook отключит функцию распознавания лиц по умолчанию
В компании уточняют, что после того, как система предложит кандидатов, далее – дело за пользователями. "Если кто-то вам интересен, вы можете комментировать, ставить лайки, чтобы познакомиться", - говорится в сообщении. А если заинтересованности нет, можно не только игнорировать, но и удалять пользователя.
Создатели считают, что новая услуга - прекрасная возможность узнать "друзей своих друзей" и людей за пределами своего круга общения. По задумке разработчиков, "любовь" не будут искать среди уже знакомых людей, однако, если чувство возникло к кому-то из узкого круга, для этого предусмотрена функция Secret Crush ("Тайная страсть"), которая позволяет тайно или, в случае взаимности, явно начать романтические отношения с кем-то из знакомых.
В компании заверяют, что пользование Facebook Dating безопасно, и гарантируют, что поиск знакомств не будет отражаться "на остальном пространстве Facebook".
Страница социальной сети Фейсбук
3 сентября, 10:09РИА Новости
Facebook может скрыть счетчик лайков под постами, сообщили СМИ
222004
Обсудить 2
Южная АмерикаЕвропаСШАFacebook, Inc.ТехнологииОбщество
Рекомендуем
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
РИА
Новости
Восход солнца на реке Волге в Тверской области
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
Атомный ледокол Ямал
Приплыли: Запад пытается заблокировать Северный морской путь
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
Звезды "Уральских пельменей" объявили о последнем туре после раскола
Лента
новостей
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума — 2019
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Логотип Apple
Apple вернет Touch ID в iPhone, сообщили СМИ
Анны Варганова с сыном
"Детей до пяти хорошо покупают". В Италии у россиянки отобрали сына
Вертолет МИ-8
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
В Екатеринбурге на Красу Росгвардии напал автохам
Участник инцидента с "Красой Росгвардии" изложил свою версию событий
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября
Певец Бедрос Киркоров. Архив
Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
Автомобиль и мотоцикл полиции
Жительницу Петербурга нашли в закопанном чемодане после свидания
Молодые ученые в лаборатории
Ученые назвали смертельно опасные напитки
Новые телефоны Nokia
Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
Сейсмограф. Архивное фото
У побережья США произошло землетрясение магнитудой 5,9
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов"
20:53В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком
20:44Президент Южной Осетии поручил проверить обстановку на границе с Грузией
20:42Генпрокуратура и МВД проверили действия своих сотрудников на митингах
20:41"Свинство": латышская журналистка раскритиковала Вайкуле за русский язык
Лента новостейМолния