СК возбудил дело после гибели пенсионерки возле больницы в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Следственное управление СК по республике Крым и Севастополю завело уголовное дело после гибели пожилой женщины возле городской больницы, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее волонтеры "Сердце Севастополя" рассказали, что пожилая женщина умерла на скамейке неподалеку от городской больницы, не дождавшись помощи медиков. До этого она попала в хирургическое отделение другого медучреждения с травмой ног. После выписки бездомной пенсионерке некому было делать перевязки, в незаживших ранах началось нагноение. В воскресенье в приемном покое больницы отказались принять пенсионерку, люди вызвали "скорую", но женщина скончалась до ее приезда.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю по результатам процессуальной проверки сведений, выявленных в ходе мониторинга СМИ, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (части 2 статьи 109 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.

В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.