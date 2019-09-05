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РИА Новости

СК возбудил дело после гибели пенсионерки возле больницы в Севастополе

18:36 05.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Следственное управление СК по республике Крым и Севастополю завело уголовное дело после гибели пожилой женщины возле городской больницы, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее волонтеры "Сердце Севастополя" рассказали, что пожилая женщина умерла на скамейке неподалеку от городской больницы, не дождавшись помощи медиков. До этого она попала в хирургическое отделение другого медучреждения с травмой ног. После выписки бездомной пенсионерке некому было делать перевязки, в незаживших ранах началось нагноение. В воскресенье в приемном покое больницы отказались принять пенсионерку, люди вызвали "скорую", но женщина скончалась до ее приезда.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю по результатам процессуальной проверки сведений, выявленных в ходе мониторинга СМИ, возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (части 2 статьи 109 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.
В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.
Депутат законодательного собрания Севастополя Татьяна Щербакова ранее заявила РИА Новости, что произошедшая трагедия сталкивает волонтеров и медиков. Медики обязаны принимать бездомных в больницах, выслушивая жалобы граждан, которые не хотят лежать рядом с ними в палатах, а после оказания помощи вынуждены выписывать их "в никуда". Решением было бы выделение помещения для приюта для проживания самых больных и пожилых людей, считает депутат.
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Следственный комитет РФСевастопольРоссияПроисшествия
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