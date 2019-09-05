Правительство утвердило правила электронного извещения о ДТП

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила передачи информации о ДТП по европротоколу - сделать это можно будет с помощью приложения или бортовых устройств, без вызова сотрудников ГИБДД, соответствующее постановление опубликовано в четверг на портале правовой информации.

Как сообщал ранее кабмин, в пилотном режиме суперсервис "Оформление европротокола онлайн" запустят в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в период с ноября 2019 года по октябрь 2020 года.

Чтобы зарегистрировать происшествие через приложение, необходимо выполнение условий европротокола: количество участников ДТП должно быть не больше двух, оба участника должны иметь полисы ОСАГО, также не должно быть вреда жизни или здоровью, либо иному имуществу, кроме самих автомобилей. Оформить ДТП без вызова сотрудников ГИБДД можно уже сейчас, но пока необходимо передавать страховщику заполненное извещение на бумаге (и виновник, и потерпевший должны сделать это в течение 5 дней).

Согласно постановлению правительства, зафиксировать данные о ДТП можно будет с помощью приложения, интегрированного с "Госуслугами", либо с помощью бортовых устройств, здесь речь идет о системе реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Информация попадает в автоматизированную систему ОСАГО Российского союза автостраховщиков (РСА), откуда ее могут затем получить страховщики.

Также в постановлении указано, что именно нужно фиксировать - сюда относятся координаты автомобиля во время аварии, ее дата и время, замедление или ускорение транспортного средства во время ДТП, а также ряд других параметров, в том числе фото, список поврежденных частей автомобиля и личные данные водителей.

"Это соответствует требованиям, которые, как указывает закон, устанавливает РСА по согласованию с Банком России. Эти требования РСА установил еще в 2018 году и на основании них разработал мобильное приложение "ДТП.Европротокол", которое уже применяется для фиксации данных о ДТП, которые, в свою очередь, используются при урегулировании страховых случаев", - сообщили в РСА. Приложение пока не позволяет оформить ДТП в электронном виде без бумажного извещения, это станет возможно с 1 ноября.

В пресс-службе НП "ГЛОНАСС" пояснили РИА Новости, как работают устройства экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Ими автомобили обязательно оснащаются еще с 2017 года. Вызов поступает при серьезном ДТП, при возможном срабатывании подушки безопасности. Также есть возможность отправить вызов самостоятельно нажатием кнопки - согласно постановлению, это водитель должен сделать не позднее, чем через 10 минут после ДТП.