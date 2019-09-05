В ЕС рассказали, что будут делать, если Трамп "отпустит" боевиков в Европу

БРЮССЕЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Страны ЕС выработали подход к работе с европейскими гражданами, задержанными за участие в боевых действиях в зонах конфликтов, он заключается в том, что национальные власти будут самостоятельно решать, как привлекать к ответственности подозреваемых, сообщил в четверг еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США удерживают тысячи боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, и хотят, "чтобы Европа их забрала", в противном случае США должны будут "выпустить их в Европу".

В четверг журналисты задали еврокомиссару вопрос, что ЕС будет делать, если США все-таки выполнят свое обещание.

"Европейский подход заключается в том, что страны-участницы достигли договоренности, в соответствии с которой они хотят сохранить прямую связь с решениями в отношении своих граждан. То есть это национальная ответственность решать, как именно работать с делами задержанных лиц", - сказал Кинг.

По его словам, "совместно мы можем помочь в сборе доказательств, как в регионе, так и в Европе, чтобы, в случае если кто-то предстанет перед европейским правосудием, было обеспечено успешно уголовное преследование".

Ранее еврокомиссар заявлял, что власти ЕС не знают, где находятся порядка 2,5 тысячи боевиков, ранее покинувших европейские страны и уехавших в зоны конфликтов. По его словам, всего 5,5 тысячи боевиков покинули европейские страны, чтобы отправиться в зоны конфликта в Ираке и Сирии.