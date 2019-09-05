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РИА Новости

Ученые назвали смертельно опасные напитки

18:14 05.09.2019
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© Depositphotos / Syda_ProductionsМолодые ученые в лаборатории
Молодые ученые в лаборатории
© Depositphotos / Syda_Productions
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Регулярное употребление сладких безалкогольных напитков, в том числе газировки, связано с повышенным риском ранней смерти, выяснила международная научная группа. Об этом сообщает Live Science.
Ученые провели исследование с участием более 450 тысяч здоровых добровольцев из десяти стран Европы. Специалисты в течение 16 лет собирали данные пациентов, обращая особое внимание на потребляемые ими напитки. Учитывались также рост, вес, наличие вредных привычек, рацион и образ жизни.
Выяснилось, что употребление в день двух или более стаканов напитков с сахаром или его заменителями на 17% повышает риск преждевременной смерти от всех причин. При этом те, кто отдавал предпочтение газировке с сахаром, чаще всего страдали от болезней пищеварительной системы, а любители диетической — от заболеваний сердца и сосудов.
Ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований в этом направлении, чтобы объяснить полученные взаимосвязи.
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