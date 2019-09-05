Жительница Кубани пойдет под суд за кражу декоративной собаки

КРАСНОДАР, 5 сен - РИА Новости. Полиция завершила расследование уголовного дела о краже русского мини-тойтерьера, 48-летней женщине, похитившей собаку у знакомой, грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом ОМВД России по Северскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 48-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража". В полицию с сообщением о пропаже из домовладения собаки породы русский мини-тойтерьер обратилась местная жительница. Ущерб составил 11 000 рублей", - сообщает ведомство.

Отмечается, что стражи порядка провели оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых опросили круг лиц, вхожих в дом потерпевшей, и установили личность предполагаемой злоумышленницы.

"Обвиняемая в день пропажи собаки приходила к потерпевшей в гости, и, воспользовавшись моментом, когда заявительница вошла в дом, похитила собаку", - говорится в сообщении . В ходе осмотра домовладения задержанной правоохранители обнаружили собаку, изъяли и вернули ее законной владелице.