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РИА Новости

Жительница Кубани пойдет под суд за кражу декоративной собаки

18:12 05.09.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийТой-терьер
Той-терьер
© РИА Новости / Алексей Никольский
КРАСНОДАР, 5 сен - РИА Новости. Полиция завершила расследование уголовного дела о краже русского мини-тойтерьера, 48-летней женщине, похитившей собаку у знакомой, грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Следственным отделом ОМВД России по Северскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 48-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража". В полицию с сообщением о пропаже из домовладения собаки породы русский мини-тойтерьер обратилась местная жительница. Ущерб составил 11 000 рублей", - сообщает ведомство.
Отмечается, что стражи порядка провели оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых опросили круг лиц, вхожих в дом потерпевшей, и установили личность предполагаемой злоумышленницы.
"Обвиняемая в день пропажи собаки приходила к потерпевшей в гости, и, воспользовавшись моментом, когда заявительница вошла в дом, похитила собаку", - говорится в сообщении . В ходе осмотра домовладения задержанной правоохранители обнаружили собаку, изъяли и вернули ее законной владелице.
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"В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд... Санкции инкриминируемой обвиняемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - отмечается в релизе.
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