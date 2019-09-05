Новые технологии на выборах существенно не повлияют на явку, считают в ЦИК

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Использование новых избирательных технологий на выборах в единый день голосования 8 сентября вряд ли окажет существенное влияние на явку, считает заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

"Я не думаю, что это как-то резко повлияет на явку. На самом деле, мы имеем сегодня на цифровых избирательных участках около двух с половиной тысяч заявлений. Это существенно не влияет на явку, но мы и не рассчитывали, мы хотим сегодня провести эксперимент, в ходе которого оттестировать те технологии, которые были разработаны", - сказал Булаев журналистам после заседания ЦИК в четверг.

Он добавил, что для электронного дистанционного голосования подано более 10 тысяч заявлений избирателей.

"У нас есть понимание, что нововведения не всегда дают результат в первый год от их введения. Так было с "Мобильным избирателем". В первый год голосования было около 200 тысяч человек, на выборах президента уже пять миллионов 700 тысяч. Сегодня, вот на таких же выборах, как были в 2017 году, у нас избирателей, которые воспользовались "мобильным избирателем" на региональных выборах около 400 тысяч без малого. Это много, это существенно. Всякое нововведение дает эффект, когда люди начинают привыкать к нему, понимать его и легко и просто пользоваться теми технологиями, которые мы ему предложили", - отметил он.

Цифровые избирательные участки в единый день голосования 8 сентября впервые будут использованы в Москве на 30 избирательных участках. На 24 из них специально выбраны отдельные избирательные комиссии цифровых избирательных участков, еще на шести комиссии будут выполнять двойную функцию, работая и по выборам депутатов в Мосгордуму, и по организации голосования в формате цифрового избирательного участка. На этих участках смогут проголосовать избиратели из 20 регионов: в 16 пройдут выборы высших должностных лиц и в 4 - дополнительные выборы депутатов Госдумы.