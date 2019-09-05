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РИА Новости

Новые технологии на выборах существенно не повлияют на явку, считают в ЦИК

18:01 05.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Использование новых избирательных технологий на выборах в единый день голосования 8 сентября вряд ли окажет существенное влияние на явку, считает заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"Я не думаю, что это как-то резко повлияет на явку. На самом деле, мы имеем сегодня на цифровых избирательных участках около двух с половиной тысяч заявлений. Это существенно не влияет на явку, но мы и не рассчитывали, мы хотим сегодня провести эксперимент, в ходе которого оттестировать те технологии, которые были разработаны", - сказал Булаев журналистам после заседания ЦИК в четверг.
Он добавил, что для электронного дистанционного голосования подано более 10 тысяч заявлений избирателей.
"У нас есть понимание, что нововведения не всегда дают результат в первый год от их введения. Так было с "Мобильным избирателем". В первый год голосования было около 200 тысяч человек, на выборах президента уже пять миллионов 700 тысяч. Сегодня, вот на таких же выборах, как были в 2017 году, у нас избирателей, которые воспользовались "мобильным избирателем" на региональных выборах около 400 тысяч без малого. Это много, это существенно. Всякое нововведение дает эффект, когда люди начинают привыкать к нему, понимать его и легко и просто пользоваться теми технологиями, которые мы ему предложили", - отметил он.
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Цифровые избирательные участки в единый день голосования 8 сентября впервые будут использованы в Москве на 30 избирательных участках. На 24 из них специально выбраны отдельные избирательные комиссии цифровых избирательных участков, еще на шести комиссии будут выполнять двойную функцию, работая и по выборам депутатов в Мосгордуму, и по организации голосования в формате цифрового избирательного участка. На этих участках смогут проголосовать избиратели из 20 регионов: в 16 пройдут выборы высших должностных лиц и в 4 - дополнительные выборы депутатов Госдумы.
Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это первый округ (Зеленоград), десятый (Cеверное Лианозово – Бибирево) и 30-й (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
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РоссияНиколай БулаевЕдиный день голосования в РоссииЦИК РФПолитика
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