Прокуратура и СК начали проверку после ЧП с катером у берегов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Южной транспортной прокуратурой и управлением СК по Крыму и Севастополю организована проверка после ЧП с прогулочным судном в Черном море у берегов Крыма.

Ранее спасатели сообщили, что в 14.15 в четверг к ним поступило сообщение о потерпевшем крушение катере "Камелот" в море в 200 метрах от берега в районе поселка Солнечная долина. На борту катера находились 13 пассажиров и один член экипажа. Спасатели подняли из воды 12 пассажиров и члена экипажа, поиски пропавшей женщины продолжаются.

"Южной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности мореплавания по факту опрокидывания прогулочного судна с пассажирами вблизи села Прибрежное мыса Меганом Республики Крым", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В прокуратуре сообщили, что инцидент произошел в 13.40 мск, капитаном судна оказывались платные услуги. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.