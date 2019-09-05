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РИА Новости

Прокуратура и СК начали проверку после ЧП с катером у берегов Крыма

17:56 05.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости. Южной транспортной прокуратурой и управлением СК по Крыму и Севастополю организована проверка после ЧП с прогулочным судном в Черном море у берегов Крыма.
Ранее спасатели сообщили, что в 14.15 в четверг к ним поступило сообщение о потерпевшем крушение катере "Камелот" в море в 200 метрах от берега в районе поселка Солнечная долина. На борту катера находились 13 пассажиров и один член экипажа. Спасатели подняли из воды 12 пассажиров и члена экипажа, поиски пропавшей женщины продолжаются.
"Южной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности мореплавания по факту опрокидывания прогулочного судна с пассажирами вблизи села Прибрежное мыса Меганом Республики Крым", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В прокуратуре сообщили, что инцидент произошел в 13.40 мск, капитаном судна оказывались платные услуги. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Нашивки сотрудников МЧС России
16:21РИА Новости
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В управлении Следственного комитета по Крыму и Севастополю сообщили, что на место происшествия прибыли его сотрудники для выяснения всех обстоятельств ЧП, идет проверка.
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