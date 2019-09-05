Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T18:02Z
https://ria.ru/20190905/1558365458.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155836/56/1558365634_0:0:2049:1152_1036x0_80_0_0_88dc5f2c99f8e9e7606a65ce2c9f8fda.jpg
РИА Новости

Звезды "Уральских пельменей" объявили о последнем туре после раскола

17:56 05.09.2019 (обновлено: 18:02 05.09.2019)
27352
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВячеслав Мясников и Андрей Рожков
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Выступавший в шоу "Уральских пельменей" актер Вячеслав Мясников анонсировал последние гастроли программы "Ваши пельмени".
"Мы с моим другом Андреем Рожковым скоро отправляемся в тур, который носит название "Прощальный", – написал он в инстаграме.
Известная в России команда КВН Уральские пельмени
31 мая, 18:48РИА Новости
Экс-директор потребовал с "Уральских пельменей" 70 миллионов рублей
Мясников объяснил, что гастроли отнимают очень много времени и отвлекают от грандиозных замыслов.
Команда КВН "Уральские пельмени" была создана в 1993 году. За время существования она стала одной из самых популярных в клубе и добилась титула чемпиона Высшей лиги. С 2009-го участники творческой группы ведут собственное телешоу.
Артисты Вячеслав Мясников и Андрей Рожков в конце 2018 года создали сольную программу "Ваши пельмени" и перестали участвовать в гастролях "Уральских пельменей". По словам актрисы Юлии Михалковой, в "классическом" составе творческая группа выступает только в Екатеринбурге и на телевидении.
Участница команды Уральские пельмени Юлия Михалкова
31 декабря 2018, 11:46РИА Новости
Актриса из "Уральских пельменей" рассказала о попытках фанатов спасти шоу
234959811
Обсудить 0
Уральские пельмениКВНМоскваЕкатеринбург
Рекомендуем
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
РИА
Новости
Восход солнца на реке Волге в Тверской области
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
Атомный ледокол Ямал
Приплыли: Запад пытается заблокировать Северный морской путь
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума — 2019
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Лента
новостей
Анны Варганова с сыном
"Детей до пяти хорошо покупают". В Италии у россиянки отобрали сына
Вертолет МИ-8
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
В Екатеринбурге на Красу Росгвардии напал автохам
Участник инцидента с "Красой Росгвардии" изложил свою версию событий
Певец Бедрос Киркоров. Архив
Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
Автомобиль и мотоцикл полиции
Жительницу Петербурга нашли в закопанном чемодане после свидания
Штурмовик Су-25
Найдены тела пилотов разбившегося на Ставрополье Су-25
Актер Александр Семчев
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме. 5 сентября 2019
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
Министр просвещения РФ Ольга Васильева на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
Васильева назвала темы для итогового сочинения в 11 классах
Дом правительства РФ
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Гадюка в серпентарии
В Подмосковье гадюки покусали более ста человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
21:07Медведев в пятницу проведет переговоры с премьером Белоруссии
21:01Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость
20:55Умер певец из "Самоцветов"
20:53В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком
20:44Президент Южной Осетии поручил проверить обстановку на границе с Грузией
20:42Генпрокуратура и МВД проверили действия своих сотрудников на митингах
20:41"Свинство": латышская журналистка раскритиковала Вайкуле за русский язык
Лента новостейМолния