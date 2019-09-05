Звезды "Уральских пельменей" объявили о последнем туре после раскола

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Выступавший в шоу "Уральских пельменей" актер Вячеслав Мясников анонсировал последние гастроли программы "Ваши пельмени".
"Мы с моим другом Андреем Рожковым скоро отправляемся в тур, который носит название "Прощальный", – написал он в инстаграме.
Мясников объяснил, что гастроли отнимают очень много времени и отвлекают от грандиозных замыслов.
Команда КВН "Уральские пельмени" была создана в 1993 году. За время существования она стала одной из самых популярных в клубе и добилась титула чемпиона Высшей лиги. С 2009-го участники творческой группы ведут собственное телешоу.
Артисты Вячеслав Мясников и Андрей Рожков в конце 2018 года создали сольную программу "Ваши пельмени" и перестали участвовать в гастролях "Уральских пельменей". По словам актрисы Юлии Михалковой, в "классическом" составе творческая группа выступает только в Екатеринбурге и на телевидении.
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