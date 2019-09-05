В Ростовской области два инвестпроекта включили в "губернаторскую сотню"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 сен – РИА Новости. Два производственных проекта с общим объемом инвестиций почти 1,3 миллиарда рублей включены в перечень приоритетных для Ростовской области "100 губернаторских инвестиционных проектов", сообщает правительство региона.

Решение о расширении перечня проектами компаний "Лемакс" и "Технология света" губернатор Ростовской области Василий Голубев поддержал на заседании совета по инвестициям.

Компания "Лемакс" реализует в Таганроге проект по производству стальных панельных радиаторов с объемом инвестиций 765,5 миллиона рублей. Ввод второй очереди завода планируется в июле 2020 года. Это позволит вдвое нарастить объем выпускаемой продукции - до 1,2 тысячи радиаторов в год. Монтаж оборудования новой линии уже идет – на сегодня инвестор вложил в развитие производства около 124 миллионов рублей.

Второй проект (с объемом инвестиций в 515 миллионов рублей) по созданию современного высокотехнологичного производства светильников из литьевого корпуса в Таганроге реализует компания "Технология света". В 2018 году инвестор построил и ввел два корпуса завода, приобрел оборудование. Достраивается складской корпус, проектируется цех литья.

Оба предприятия подключены к инженерным сетям.

"Предлагаю в "губернаторскую сотню" эти проекты включить", - приводятся в сообщении слова губернатора.