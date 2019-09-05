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РИА Новости
Теплоснабжение

Рост частного сектора повышает уровень загрязнения атмосферы в Хакасии

17:51 05.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / Annenkoan / Город Абакан с горы Самохвал
Город Абакан с горы Самохвал
CC BY-SA 4.0 / Annenkoan /
КРАСНОЯРСК, 5 сен - РИА Новости. Рост частного сектора с печным отоплением вокруг городов Хакасии повышает уровень загрязнения атмосферы в городах в большей степени, чем ТЭЦ, сообщает пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии.
Ранее Минприроды РФ определило российские города с самым загрязненным воздухом, при этом наибольшее их число приходится на Сибирь. Согласно докладу, к городам с самым загрязненным воздухом относятся Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

"В большей степени на загрязнение воздуха влияет интенсивный рост вокруг городов частного жилого сектора с печным отоплением. Проблема в том, что при выделении земельных участков власти не предусматривают возможность подключения домов к централизованному отоплению. Экологи отмечают, что низкие источники - трубы частных домов - из-за низкого расположения больше загрязняют атмосферу, чем трубы ТЭЦ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что уровень загрязнения возрастает как раз в зимние месяцы. Наряду с печным отоплением и котельными состояние атмосферы портит растущее количество транспорта, а также деятельность промышленных предприятий, в частности, угольных разрезов. Также на качество воздуха влияет нарушение циркуляции атмосферных слоев в Хакасско-Минусинской котловине, из-за чего происходит застой воздуха.
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ТеплоснабжениеХакасия
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