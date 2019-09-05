Рост частного сектора повышает уровень загрязнения атмосферы в Хакасии

"В большей степени на загрязнение воздуха влияет интенсивный рост вокруг городов частного жилого сектора с печным отоплением. Проблема в том, что при выделении земельных участков власти не предусматривают возможность подключения домов к централизованному отоплению. Экологи отмечают, что низкие источники - трубы частных домов - из-за низкого расположения больше загрязняют атмосферу, чем трубы ТЭЦ", - говорится в сообщении.