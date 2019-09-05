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РИА Новости
Восточный экономический форум

В России появится онлайн-карта загрязнения воздуха и воды

17:50 05.09.2019 (обновлено: 19:27 05.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкМыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Интерактивная "карта-светофор" с информацией о загрязнённости воздуха и воды на территории России заработает в ближайшее время и будет доступна любому гражданину, говорится в пресс-релизе Минприроды, посвященном работе Восточного экономического форума.
"Заместитель руководителя Росприроднадзора Рамиль Низамов сообщил, что в ближайшее время запустится доступная любому гражданину интерактивная карта, которая будет отображать информацию о загрязнённости воздуха в формате "светофора". Информация от мониторинговых станций и онлайн-датчиков с предприятий, а также данные от Росприроднадзора и Роспотребнадзора на интерактивной карте будут сведены в простое и понятное представление: "зеленый", "жёлтый" или "красный" уровни загрязнения", - говорится в пресс-релизе.
Ведомство уточняет, что подобную интерактивную карту по проекту "Чистая вода", анонсировал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумВЭФМинприродыРосприроднадзорВладивостокРоссияОбщество
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