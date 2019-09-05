В России появится онлайн-карта загрязнения воздуха и воды

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Интерактивная "карта-светофор" с информацией о загрязнённости воздуха и воды на территории России заработает в ближайшее время и будет доступна любому гражданину, говорится в пресс-релизе Минприроды, посвященном работе Восточного экономического форума.

"Заместитель руководителя Росприроднадзора Рамиль Низамов сообщил, что в ближайшее время запустится доступная любому гражданину интерактивная карта, которая будет отображать информацию о загрязнённости воздуха в формате "светофора". Информация от мониторинговых станций и онлайн-датчиков с предприятий, а также данные от Росприроднадзора и Роспотребнадзора на интерактивной карте будут сведены в простое и понятное представление: "зеленый", "жёлтый" или "красный" уровни загрязнения", - говорится в пресс-релизе.