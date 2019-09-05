Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой моделью Великобритании

Модель Кара Делевинь во время показа коллекции Chanel сезона Осень-Зима 2019/2020 в Париже

© AP Photo / Thibault Camus Модель Кара Делевинь во время показа коллекции Chanel сезона Осень-Зима 2019/2020 в Париже

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Звезду подиума, актрису Кару Делевинь признали самой высокооплачиваемой моделью Великобритании, Звезду подиума, актрису Кару Делевинь признали самой высокооплачиваемой моделью Великобритании, сообщает Metro.

В прошлом году она заработала 21,5 миллиона фунтов стерлингов, удвоив доход за 2017 год. Делевинь получала 59 тысяч фунтов стерлингов в день.

Ей удалось обогнать Кейт Мосс, которая заработала девять миллионов фунтов стерлингов, и Роузи Хантингтон-Уайтли, которая получила в 2018 году восемь миллионов.