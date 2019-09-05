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РИА Новости

ОДК уверена в невиновности своего сотрудника, задержанного по запросу США

17:39 05.09.2019
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© РИА Новости / Ангелина ТимофееваСтенд Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК)
Стенд Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК)
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
Стенд Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), чей сотрудник был задержан в Италии по запросу США, уверена в том, что он не причастен к противоправной деятельности, заявили в пресс-службе ОДК.
Ранее в СМИ сообщалось, что директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Коршунов задержан в Италии по запросу США, его подозревают в экономической разведдеятельности. МИД РФ подтвердил арест гражданина России Коршунова 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США.
"Мы подтверждаем факт задержания за рубежом своего сотрудника. Уверены, что он не причастен к какой-либо противоправной деятельности. Корпорация будет делать все, чтобы защитить его интересы", - сказали в пресс-службе.
Ростех ранее заявил, что предпримет все возможное для возвращения Коршунова в Россию, в госкорпорации уверены, что он ни в чем не виновен. МИД РФ заявил РИА Новости, что российская сторона оказывает юридическую помощь и поддержку задержанному гражданину России Коршунову. Отмечается, что посольство находится на постоянной связи с представителями компетентных органов Италии, продолжает разбираться в ситуации. Произошедшее в МИД назвали "примером недобросовестной конкуренции".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задержание россиян по запросу США мешает двусторонним отношениям, это плохая практика, которая подчас связана с конкурентной борьбой.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
12:47Восточный экономический форум
Путин: задержание россиян по запросу США мешает отношениям между странами
79266717
Обсудить 17
Объединенная двигателестроительная корпорацияРоссияИталияСШАВ мире
Популярные комментарии
Задержите 5 человек итальянцев и 5 американцев по такому же предлогу. Иначе этот беспредел не закончится. Хватит цацкаться с американцами.
5 сентября, 20:27
iil.1964
2110002
Полным провалом нашей дипломатии будет, если его отдадут Штатам.
5 сентября, 19:32
ТМТамара Мадлеева
1120000
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