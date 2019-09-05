ОДК уверена в невиновности своего сотрудника, задержанного по запросу США

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), чей сотрудник был задержан в Италии по запросу США, уверена в том, что он не причастен к противоправной деятельности, заявили в пресс-службе ОДК.

Ранее в СМИ сообщалось, что директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Коршунов задержан в Италии по запросу США, его подозревают в экономической разведдеятельности. МИД РФ подтвердил арест гражданина России Коршунова 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США.

"Мы подтверждаем факт задержания за рубежом своего сотрудника. Уверены, что он не причастен к какой-либо противоправной деятельности. Корпорация будет делать все, чтобы защитить его интересы", - сказали в пресс-службе.

Ростех ранее заявил, что предпримет все возможное для возвращения Коршунова в Россию, в госкорпорации уверены, что он ни в чем не виновен. МИД РФ заявил РИА Новости, что российская сторона оказывает юридическую помощь и поддержку задержанному гражданину России Коршунову. Отмечается, что посольство находится на постоянной связи с представителями компетентных органов Италии, продолжает разбираться в ситуации. Произошедшее в МИД назвали "примером недобросовестной конкуренции".