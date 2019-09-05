В ЕКА назвали причину аварии ракеты-носителя Vega в июле

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Авария европейской ракеты-носителя легкого класса Vega, запущенной с космодрома Куру в июле, произошла из-за разрушения двигателя второй ступени, пуски ракеты возобновятся в первом квартале 2020 года, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).

Ранее сообщалось, что стартовавшая 11 июля из Куру ракета Vega из-за аварии на этапе работы второй ступени не вывела на орбиту оптико-электронный спутник дистанционного зондирования Земли Falcon Eye-1 в интересах ОАЭ. Французская компания Arianespace, которая осуществляет пуски с Куру, создала совместную с ЕКА комиссию по расследованию причин аварии.

Как сообщается на сайте ЕКА, комиссия пришла к выводу, что наиболее вероятной причиной аварии ракеты Vega стало разрушение двигателя второй ступени. Это произошло на 130,850 секунды полета ракеты вскоре после включения двигателя и привело к разрушению ракеты на две большие части.

Отмечается, что после выполнения рекомендаций комиссии пуски ракеты Vega, приостановленные после аварии, возобновятся в первом квартале 2020 года.