Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-05T17:43Z
https://ria.ru/20190905/1558364531.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/56461/34/564613470_0:0:1664:936_1036x0_80_0_0_ecf5cc2053d1f4c2b7f394121067ad87.jpg
РИА Новости

В ЕКА назвали причину аварии ракеты-носителя Vega в июле

17:38 05.09.2019 (обновлено: 17:43 05.09.2019)
654
© Фото : ESAРакета-носитель Vega ("Вега")
Ракета-носитель Vega (Вега)
© Фото : ESA
Ракета-носитель Vega ("Вега"). Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Авария европейской ракеты-носителя легкого класса Vega, запущенной с космодрома Куру в июле, произошла из-за разрушения двигателя второй ступени, пуски ракеты возобновятся в первом квартале 2020 года, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА).
Ранее сообщалось, что стартовавшая 11 июля из Куру ракета Vega из-за аварии на этапе работы второй ступени не вывела на орбиту оптико-электронный спутник дистанционного зондирования Земли Falcon Eye-1 в интересах ОАЭ. Французская компания Arianespace, которая осуществляет пуски с Куру, создала совместную с ЕКА комиссию по расследованию причин аварии.
Как сообщается на сайте ЕКА, комиссия пришла к выводу, что наиболее вероятной причиной аварии ракеты Vega стало разрушение двигателя второй ступени. Это произошло на 130,850 секунды полета ракеты вскоре после включения двигателя и привело к разрушению ракеты на две большие части.
Отмечается, что после выполнения рекомендаций комиссии пуски ракеты Vega, приостановленные после аварии, возобновятся в первом квартале 2020 года.
С 2012 года было осуществлено 15 пусков ракеты Vega, из них один аварийный.
Старт ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане
11 июля, 08:31Сказано в эфире
"Серьезная авария". Эксперты о неудачном запуске ракеты-носителя VegaЗапуск ракеты-носителя Vega окончился неудачей. Что могло пойти не так, предположили в эфире радио Sputnik эксперты.
500000
Обсудить 0
ArianespaceКуру (космодром)Европейское космическое агентствоРИА Наука
Рекомендуем
Антропоморфный робот Skybot F-850 на борту МКС
Космонавт Скворцов на МКС включил "Федора" перед спуском на Землю
РИА
Новости
Ракета-носитель среднего класса Союз-5 (Иртыш), оснащенная двигателем РД-171МВ
Огневые испытания самого мощного ракетного двигателя пройдут в декабре
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
Атомный ледокол Ямал
Приплыли: Запад пытается заблокировать Северный морской путь
Лента
новостей
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
Звезды "Уральских пельменей" объявили о последнем туре после раскола
Восход солнца на реке Волге в Тверской области
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума — 2019
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Окаменелости одних из самых древних подвижных и сегментированных билатерий, обнаруженные в Китае
В Китае нашли одних из самых древних билатерий
Ситуация в Идлибе
Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии
Модель китайской навигационной спутниковой системы BeiDou
В системе "Бэйдоу" на орбите находится 39 спутников
Молодые ученые в лаборатории
Ученые назвали смертельно опасные напитки
Вертолет МИ-8
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
Анны Варганова с сыном
"Детей до пяти хорошо покупают". В Италии у россиянки отобрали сына
Певец Бедрос Киркоров. Архив
Бедрос Киркоров объяснил, почему в Болгарии "разжигают огонь" против России
В Екатеринбурге на Красу Росгвардии напал автохам
Участник инцидента с "Красой Росгвардии" изложил свою версию событий
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:23Зеленский планирует встречу с журналистами на тему свободы слова
23:16Авторы снимка черной дыры получили три миллиона долларов
23:10Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым и признать выбор его жителей
22:57В СПЧ назвали правильным решение о закупке зарубежных лекарств для детей
22:52Аршба во втором туре выборов поддержит оппозиционного кандидата Квицинию
22:51Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
22:41Задержанному в Италии по запросу США россиянину грозит десять лет тюрьмы
22:30Американские военные готовят концепции информационной борьбы в киберсфере
22:29Слуцкий ответил на призывы в США к санкциям за "нарушения" на митингах
22:22Иран готов продолжить диалог с оставшимися в ядерной сделке странами
22:17В США готовятся к влиянию России на выборы-2020 новыми методами
22:09Nokia перевыпустила легендарную раскладушку
22:08"Русский экзархат" Западной Европы рассказал о проекте присоединения к РПЦ
21:55Украинские военные обстреляли Донбасс с разных направлений
21:51В ДНР заявили о минометном обстреле Ясиноватой украинскими силовиками
21:47Кузнецова посетила в Дамаске школу для детей погибших сирийских военных
21:37Премьер Судана обнародовал состав нового правительства страны
21:30Трамп распорядился выделенными на "сдерживание" России деньгами по-своему
21:29Росгвардия обеспечит безопасность избирателей в единый день голосования
21:12"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке
Лента новостейМолния