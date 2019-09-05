Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Минобороны опровергло сообщения в СМИ о гибели российских военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.

Ранее в СМИ появилась информация, что трое российских военнослужащих погибли в Сирии, еще двое офицеров были ранены.

"Никаких "российских наблюдательных постов" в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует. Информация, распространенная одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих не соответствует действительности", - говорится в сообщении.