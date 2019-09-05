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РИА Новости
Война в Сирии

Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

17:35 05.09.2019 (обновлено: 20:47 05.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинСитуация в Идлибе
Ситуация в Идлибе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Минобороны опровергло сообщения в СМИ о гибели российских военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.
Ранее в СМИ появилась информация, что трое российских военнослужащих погибли в Сирии, еще двое офицеров были ранены.
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"Никаких "российских наблюдательных постов" в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует. Информация, распространенная одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
При этом военное ведомство отметило, что автор материала ранее неоднократно публиковал непроверенную информацию на основе слухов.
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Война в СирииВойна в СирииМинистерство обороны РФРоссияВ мире
Популярные комментарии
Наши всегда скрывали потери а если общественность узнавала то позже подтверждала
5 сентября, 18:54
SSch.shurikov
18124035
Раз затерли предыдущий комментарий, напишу по другому...Отличная новость что все живы, и радует что наконец то начали оперативно опровергать вбросы
5 сентября, 18:59
Волк Карпатский
22201002
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