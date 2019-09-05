Учителя в Иордании протестуют из-за низких зарплат

ДАМАСК, 5 сен – РИА Новости. Учителя вышли на акцию протеста в столице Иордании Аммане и других провинциях страны, в результате пострадали четверо сотрудников органов безопасности и один демонстрант, сообщает агентство Ammon.
По данным агентства, общее число участников акций протеста составило более 20 тысяч человек. Демонстранты требовали увеличения зарплат на 50%.
Официальный представитель профсоюза учителей Иордании Нуруддин Надим сообщил агентству, что в районе 4-го круга в иорданской столице задержаны 12 протестующих, еще несколько человек задержаны в других районах Аммана.
Агентство сообщило о четверых раненых сотрудниках органов безопасности в Аммане, один демонстрант пострадал из-за удушения в районе Шамсияни иорданской столицы.
Профсоюз учителей также объявил о всеобщей забастовке в воскресенье (рабочий день в Иордании).
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