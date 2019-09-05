Apple вернет Touch ID в iPhone, сообщили СМИ

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Американская корпорация Apple намерена добавить на дисплей iPhone функцию распознавания отпечатка пальца владельца, сообщает агентство Американская корпорация Apple намерена добавить на дисплей iPhone функцию распознавания отпечатка пальца владельца, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

"Apple разрабатывает технологию распознавания отпечатков пальцев на дисплее для iPhone, выпуск которых планируется в 2020 году", - пишет агентство со ссылкой на источники. Вместе с тем, по их данным, срок может быть сдвинут на 2021 год.

Начиная с 2017 года новые модели iPhone выпускаются без кнопки "Домой" (Home), в которую была интегрирована распознававшая отпечатки пальцев система Touch ID и которая располагалась под экраном. Взамен смартфоны получили функцию распознавания лица хозяина Face ID, которую критиковали пользователи за неудобство.