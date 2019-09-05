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РИА Новости

Apple вернет Touch ID в iPhone, сообщили СМИ

17:28 05.09.2019
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© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Apple
Логотип Apple
© AP Photo / Ng Han Guan
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Американская корпорация Apple намерена добавить на дисплей iPhone функцию распознавания отпечатка пальца владельца, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
"Apple разрабатывает технологию распознавания отпечатков пальцев на дисплее для iPhone, выпуск которых планируется в 2020 году", - пишет агентство со ссылкой на источники. Вместе с тем, по их данным, срок может быть сдвинут на 2021 год.
Начиная с 2017 года новые модели iPhone выпускаются без кнопки "Домой" (Home), в которую была интегрирована распознававшая отпечатки пальцев система Touch ID и которая располагалась под экраном. Взамен смартфоны получили функцию распознавания лица хозяина Face ID, которую критиковали пользователи за неудобство.
Теперь Apple намерена вернуть возможность разблокировки гаджета с помощью отпечатка пальцев, при этом сохранив новейший вид iPhone, без рамки вокруг экрана. Эта функция, как ожидается, будет работать на значительной части экрана, дополнив Face ID.
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
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