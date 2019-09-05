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РИА Новости
Липецкая область

Первую очередь комплекса по хранению яблок открыли в Липецкой области

17:20 05.09.2019
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© Depositphotos / belchonockЯблоки
Яблоки
© Depositphotos / belchonock
ЛИПЕЦК, 5 сен – РИА Новости. Первая очередь логистического комплекса по хранению яблок открылась в четверг в Лебедянском районе Липецкой области, который славится своими яблоневыми садами.
Первая очередь рассчитана на хранение 10 тысяч тонн яблок. Особое внимание при проектировании комплекса уделено обеспечению экологической безопасности. Камеры оборудованы современными датчиками, позволяющими постоянно отслеживать температуру, влажность и другие важные для сохранения урожая показатели. Новые современные холодильные камеры позволят увеличить сроки хранения. Яблоки могут не терять своих вкусовых качеств в течение полугода, то есть до следующей весны.
По словам врио главы региона Игорь Артамонов, открытие первой очереди - часть масштабного проекта по строительству современного высокотехнологичного фруктохранилища полного цикла, который должен быть полностью реализован к 2026 году. Проект реализует компания "Агроном сад", которая специализируется на выращивании и реализации товарного яблока на площади 5,4 тысяч гектаров. Ежегодно в садах кампании выращивают до 30 тысяч тонн яблок в год.

"То, что я здесь увидел - на уровне лучших европейских практик. Это шаг в будущее. Такие предприятия позволят липецкому сельскому хозяйству выйти на передовые позиции по производству фруктов. А для бюджета региона - еще один источник налоговых поступлений", - отметил РИА Новости Артамонов.

В строительство первой очереди комплекса инвестор вложил 1,3 миллиарда рублей. Общий же объем инвестиций в проект составит 6 миллиардов рублей.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЭкономика
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