В Китае нашли одних из самых древних билатерий

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Окаменелости одних из самых древних подвижных и сегментированных билатерий обнаружены в Китае, сообщается в докладе, опубликованном в журнале Nature.
Билатерии (Двусторонне-симметричные) - группа, которая включает самую большую в мире часть описанных видов многоклеточных животных. Они отличаются наличием двусторонней симметрии и системой органов.
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Над исследованием работала международная группа ученых из Института геологии и палеонтологии Нанкина Китайской академии наук и Политехнического университета Виргинии (США). Останки ископаемого получили название Yilingia spiciformis.
Находки относят к Эдиакарскому периоду (635-539 миллионов лет назад), предшествовавшему кембрию. В докладе описывается билатерий, относящийся к более позднему периоду Эдиакария. Его возраст оценивается примерно в 551-539 миллионов лет.
© Фото : NatureОкаменелости одних из самых древних подвижных и сегментированных билатерий, обнаруженные в Китае
Окаменелости одних из самых древних подвижных и сегментированных билатерий, обнаруженные в Китае
Yilingia является удлиненным и сегментированным билатерием, имеющим трехдолевое строение тела. Вместе с окаменелостью сохранились ископаемые следы билатерий.
Как добавляет агентство Синьхуа, окаменелости были найдены в регионе "Три ущелья" на реке Янцзы в центральной части Китая.
Агентство отмечает, что несмотря на то, что ранее ученые установили при помощи датирования методом молекулярных часов существование подвижных и сегментированных билатерий в Эдиакарский период, до сих пор не было найдено убедительных доказательств их существования в виде окаменелостей.