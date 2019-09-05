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РИА Новости

При взрыве на востоке Афганистана погибли четыре человека

17:19 05.09.2019
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
КАБУЛ, 5 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли и 11 пострадали в результате атаки смертника в провинции Логар на востоке Афганистана, сообщается в заявлении властей провинции.
"Четыре мирных жителя погибли, 11 пострадали при атаке смертника, нацеленной на бойцов национальной армии", - говорится в документе.
Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на источник в службе безопасности сообщил, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в центральной части провинции Логар на востоке Афганистана.
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