При взрыве на востоке Афганистана погибли четыре человека

КАБУЛ, 5 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли и 11 пострадали в результате атаки смертника в провинции Логар на востоке Афганистана, сообщается в заявлении властей провинции.
"Четыре мирных жителя погибли, 11 пострадали при атаке смертника, нацеленной на бойцов национальной армии", - говорится в документе.
Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на источник в службе безопасности сообщил, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в центральной части провинции Логар на востоке Афганистана.