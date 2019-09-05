ЦБ назвал тарифы на страховые услуги в системе быстрых платежей

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Максимальная комиссия с юрлиц в рамках системы быстрых платежей (СБП) при оплате страховых услуг, за переводы денег на счета профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов составит 0,4%, говорится в очередном вестнике Банка России.

ЦБ на прошлой неделе утвердил максимальный уровень комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей: их диапазон составит от 0 до 0,7% от суммы операции. Для физических лиц платежи за любые товары и услуги через систему быстрых платежей будут бесплатными. Тарифы вступят в действие с 1 октября 2019 года.

Как тогда указывал регулятор, комиссии не будут взиматься за платежи в пользу государства, такие как штрафы, налоги, пени и прочие. Для самых массовых платежей, в том числе за товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги, тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных – 0,7%.

В очередном вестнике ЦБ привел более конкретный перечень операций, который, помимо озвученных ранее, включает также оплату услуг страховых компаний и переводы денежных средств на счета профучастников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, ПИФов и НПФ.

Межбанковское вознаграждение за такие операции, уплачиваемое в пользу кредитной организации плательщика, составит 0,2% от суммы платежа, а максимальная комиссия, взимаемая с юрлица (торгово-сервисного предприятия) - 0,4% от суммы платежа. С физлиц плата взиматься не будет.