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РИА Новости

ЦБ назвал тарифы на страховые услуги в системе быстрых платежей

17:29 05.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального Банка РФ
Здание Центрального Банка РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Максимальная комиссия с юрлиц в рамках системы быстрых платежей (СБП) при оплате страховых услуг, за переводы денег на счета профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов составит 0,4%, говорится в очередном вестнике Банка России.
ЦБ на прошлой неделе утвердил максимальный уровень комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей: их диапазон составит от 0 до 0,7% от суммы операции. Для физических лиц платежи за любые товары и услуги через систему быстрых платежей будут бесплатными. Тарифы вступят в действие с 1 октября 2019 года.
Как тогда указывал регулятор, комиссии не будут взиматься за платежи в пользу государства, такие как штрафы, налоги, пени и прочие. Для самых массовых платежей, в том числе за товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги, тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных – 0,7%.
В очередном вестнике ЦБ привел более конкретный перечень операций, который, помимо озвученных ранее, включает также оплату услуг страховых компаний и переводы денежных средств на счета профучастников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов, ПИФов и НПФ.
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Межбанковское вознаграждение за такие операции, уплачиваемое в пользу кредитной организации плательщика, составит 0,2% от суммы платежа, а максимальная комиссия, взимаемая с юрлица (торгово-сервисного предприятия) - 0,4% от суммы платежа. С физлиц плата взиматься не будет.
Кроме того, регулятор сообщил, что возврат денежных средств по ранее совершенной оплате товаров и услуг также будет бесплатным как для физлиц, так и для юрлиц.
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