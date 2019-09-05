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РИА Новости

NewsOne заявил, что решение Нацсовета по ТВ принято с нарушениями закона

17:03 05.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 5 сен - РИА Новости. Решение Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию NewsOne "базируется на многочисленных нарушениях закона", заявление об этом опубликовано на сайте телеканала.
Ранее глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию политически ангажированной и заявил, что такое решение выгодно украинским властям.
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"Особенно показательно то, что решение Национального совета базируется на многочисленных нарушениях закона, которые имели место до и во время проведения внеплановой проверки телеканала. Национальный совет откровенно и цинично продемонстрировал свое пренебрежение правовыми процедурами и прибег к грубому давлению на собственных работников ради уничтожения независимого телеканала", - говорится в заявлении.
По данным канала, член Нацсовета Сергей Костинский еще до проведения проверки заявлял "...мы знаем - уже выяснены все факты, что происходит в эфире телеканала".
"Не выдерживает критики и акт проверки, подготовленный работниками аппарата Нацсовета, к которому безосновательно, без приведения хоть каких-то фактов и доказательств, внесено обвинение в виде предположения о том, что высказанные мысли как ведущих, так и гостей телеканала NewsOne, могут содержать признаки "разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти"… цитируя при этом высказывание украинских политиков и экспертов в прямом (!) эфире", - сообщается в заявлении.
На канале утверждают, что все обвинения поданы без подтверждения цитированием соответствующих утверждений конкретного лица в конкретной телепередаче с учетом контекста всего разговора.
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Кроме того, на телеканале заявили, что "продолжат представлять в своем эфире разные мысли и объективную информацию о событиях в Украине и за ее пределами".
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.
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